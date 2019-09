Brugte T-shirt som letbane-gulvtæppe

Skatteministeren tog et spadestik med en gravko ved letbanen. Foto: Michael Paldan

letbanen Der var ikke fejet noget ind under gulvtæppet, da skatteministeren besøgte byggeriet til den kommende letbane i Rødovre. Til gengæld smed truckføreren sin T-shirt, så hans arbejdsplads ikke blev mudret til af ministerens sikkerhedssko, der kort forinden havde været en tur i mudderet.

Af André Bentsen

Hvis han sidder i den 60 timer om ugen, kan jeg jo godt forstå det. Det er meget charmerende faktisk.” Sådan lød det fra skatteminister, Morten Bødskov (S), da han kravlede ud cockpittet til en af de kæmpe gravemaskiner, der i disse uger er igang med at gøre klar til opførelsen af den servicestation, der skal varetage reperationer og huse personale fra hele den kommende letbane.

En letbane, der ifølge ministeren kommer til at få massiv indflydelse på den måde, som borgerne i området transporterer sig på tværs af byerne, men også for de muligheder virksomhederne tæt på letbanen får, hvis de forstår at udnytte dem.

Først skal det kæmpe anlægsprojekt dog bygges.

Til det er CG Jensen hyret og de har haft travlt.

Det har været en spæd start, men en god start,” foræller direktør Michael S. Larsen, mens han viser rundt mellem de kæmpe jordvolde, der på et tidspunkt bliver til servicecenter, styringscenter og personalecenter.

I det hele er arealet mindst 30.000 kvadratmeter stort, så der er lidt at tage fat på.

“Når det er færdigt bliver det flot og moderne og så stort, at togene kan køres ind og blive rengjort ogsp i bunden, fordi man kan løfte togene op med hydralik,” fortæller han ivrigt og afslører, at man kun er stødt på få problemer indtil videre.

“Det er gammelt moseområde, så der er blødt ad pommerens til. Derfor har vi gravet dybt, og lavet en ekstra udgravning, men det har hele tiden været præmissen. Det her sted er det helt rigtige sted at have stationen,” understreger han.

Ingen gravko hjemme

Hele letbanen er først færdig i 2024, så der er stadig lidt tid at løbe på for de 35 ansatte, der udgør første hold på byggepladsen.

Men netop fordi, der er så mange hensyn der skal tages, er de glade for ministerens besøg.

“Han har været involveret og været med til at stemme projektet hjem, og da vi ikke har en gravemaskine stående på kontoret, er det lidt sjovere at være her,” griner Michael S. Larsen.

Gamle brønde måtte udgraves først

Divisionschef Jan Johansen fra CG Jensen fortæller, at man både har taget hensyn til fortiden og nutiden.

“Der er en del af grunden, som vi ikke bruger. Vi har valgt at beholde et grønt bælte for at tage hensyn til borgerne i nærheden. Dels er der almindelige regler, som vi skal overholde, men nogle gange ved vi jo, hvornår vi larmer til grænsen, så der tager vi Hovedstadens Letbane med ind over, så de kan informere naboerne,” siger Jan Johansen.

“Vi har også trukket byggepladsen længere tilbage for ikke at gøre det helt op i naboernes haver. Alligevel skal vi passe på sikkerheden og skabe den rigtige byggeplads, men hvis vi kan tage hensyn gør vi,” fortsætter han og peger mod nogle meget mudrede lerhuller.

“Vi har både mødt geologiske udfordringer og arkæologi. Der er dårlig jord, men det er vi vant til, så det er ikke et problem. men så har arkæologerne også fundet nogle gamle brønde herude. Der har været udgravninger i tre til fire måneder, men det har været en god proces, så nu kan vi kigge fremad mod at sikre, sikkerheden er i orden, så vi undgår et nyt Århus,” siger han.

Mange kokke igang

Skatteminister Morten Bødskov var meget tilfreds med udviklingen på bygrænsen.

“Virkeligheden er den, at jeg sad med i 2008, da vi sammen med Lars Barfoed, den daværende transportminister, lavede aftalen. Det er sjovt at se, at projektet er på skinnerne,” siger Morten Bødskov.

“Det betyder ekstremt meget for vores område, og der er masser af arbejdspladser i det,” siger han og tilføjer:

“Jeg tager to ting med hjem. For det første, at det går godt, men også, at det er vigigt at sikre, at de mange medejere af projektet, kommunerne og regionerne fortsætter med at sikre, at det går godt for der er ingen tvivl om, at der er mange kokke om et projekt af denne her størrelse.”