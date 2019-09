Bogklub søger læseglade børn

Rødovre Biblioteks nye bogklub har endnu ikke fået et navn, men det får den, når bogklubben mødes tirsdag den 1. oktober klokken 15.30. Foto: Arkiv

ny bogklub I næste uge lancerer Rødovre Bibliotek en ny bogklub for børn i alderen 9 til 12 år.

Af Christian Valsted

Det står sløjt til med den skønlitterære fritidslæsning. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som DR har fået et særudtræk af, er det kun otte procent af de unge mellem 16 og 19 år, der læser dagligt eller næsten dagligt.

Det har fået flere gymnasier til at indføre ’lystlæsning’ på skoleskemaet og lokalt forsøger Rødovre Bibliotek nu at skabe begejstring for læsning blandt børn i alderen 9 til 12 år.

Tirsdag den 1. oktober starter biblioteket derfor en ny bogklub for børn, der elsker gode historier – uanset om de findes i fysiske bøger, e-bøger eller lydbøger.

Børnebibliotekarerne Troels Vittus Jæger og Julie Husum-Jacobsen har forbindelse med opstarten af bogklubben besøgt Nyager Skole og fået gode råd og forslag fra 5.K, 6.A og 6.B til, hvad der skal ske i en bogklub.

”Det vigtigste råd er, at der er snacks og saftevand – så det kommer der selvfølgelig. Derudover foreslog de, at man kunne vælge et tema for hver gang – for eksempel fantasy eller sjove bøger. De nævnte også, at de gerne vil på tur, udarbejde oplæg, vlogs, anmelde bøger og overnatte på biblioteket. Alle disse forslag tager Troels og Julie med i planlægningen,” fortæller bibliotekar Line Horn Andersen.

Bogklubben mødes hver anden tirsdag eftermiddag klokken 15.30-17 på Rødovre Bibliotek. Har du lyst til at være med, så send en SMS med navn og alder til telefon: 30 76 97 39.