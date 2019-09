Bliv venner med Kaffetårnet

Den 1. oktober ser ny forening for Kaffetårnet dagens lys Foto: Brian Poulsen

irmabyen Ny forening skal gøre Kaffetårnet i IrmaByen til kulturelt fyrtårn for sociale og borgerdrevne aktiviteter.

Af André Bentsen

Når Susanne Wad skal hjem fra arbejde til adressen på Mokkavej, kører hun bare efter uret. Altså dét på Kaffetårnet i IrmaByen.

Til gengæld håber hun på, at man en dag vil kunne sidde på toppen og spise sushi, i bunden og læse lektier i caféen og gå til mødregruppeteater og kulturevents på de øvrige etager.

“Den særprægede bygning rummer nemlig så mange muligheder, at det er på tide at udnytte dem,” mener Susanne, der er en af stifterne af en ny forening. Kaffetårnets Venner

kommer foreningen til at hedde.

Den skal fremover skabe hverdagsfællesskaber for unge og ældre i Kaffetårnet, skabe et mulighedsrum for medborgerskab, fællesskab og entreprenørskab samt at koordinere aktiviteter i Kaffetårnet til glæde for bydelen og borgerne i Rødovre.

Men præcis hvordan, er op til de nye medlemmer at finde ud af.

“Der er ingen, der ved, hvordan det kommer til at se ud, men det er en god idé at være almindelige borgere om at bestemme det, for det er os, der skal bruge det,” siger Susanne Wad.

Et fyrtårn for alle

ELF Development, der ejer tårnet, har i lang tid inviteret til tirsdage i tårnet, hvor der har været forskellige aktiviteter, men nu er tiden kommet til, at borgerne selv overtager.

Men ikke kun borgerne i IrmaByen.

“Tårnet er for hele Rødovre, derfor er det vigtigt for os, at der kommer folk fra hele byen til den stiftende generalforsamling,” siger Susanne Wad.

Generalforsamlingen afholdes i Rødovrehallen den 1. oktober fra klokken 19 til 21.

Den nye forening skal være sparringspartner i udviklingsprocessen omkring renovering og indretning af tårnet.

“Jeg håber lidt på, at der bliver plads til en café, hvor man kan læse lektier, hvis man går på studium og hvor de mange pensionister, der er flyttet ind dernede, kan få et bageri med kaffe. Men det vigtige er, at vi bliver formel medarbejder til den udvikling, som ELF muliggør,” siger Susanne, der håber, Kaffetårnet bliver et vartegn for hele byen.

“Det rager jo op og kan blive et fantastisk mødested for både gamle og nye borgere i Rødovre,” siger hun.

Hos ELF Development er administrerende direktør, Ludvig Find spændt på, hvad fremtiden bringer for tårnet.