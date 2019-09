Biblioteket er fællesskabende for borgerne – bevar Islev Bibliotek

Formanden for Bibliotekstforbundet, Tine Segel, opfordrer politikerne til at tænke sig om i sagen om en mulig omdannelse af Islev Bibliotek. F Foto: Jakob Boserup

debat En læsevaneundersøgelse viste i 2017, at der er sket et fald i børn og unges fritidslæsning i perioden 2010 til 2017.

Af Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet

Det er alvorligt, fordi netop læsefærdigheden har afgørende betydning for, hvordan et barn klarer sig i skolen. På nationalt plan vækker det bekymring og der er blandt andet taget initiativ til en national læsestrategi,

hvor bibliotekerne er stærke aktører i at skabe læselyst hos børn.

Kan få store konsekvenser

Men i Rødovre vælger kommunen desværre, i stedet for at tænke i ambitiøse strategier, at varsle lukning af den lokale filial, Islev, som er med til at skabe liv, aktiviteter og fællesskaber i bydelen. Et medborgerhus uden udlån og baseret på en heftig besparelse kan ikke erstatte alt det, biblioteket kan tilbyde. Som formand for Bibliotekarforbundet er jeg ærgerlig over, at man i Rødovre ikke formår at se de muligheder, der er i Islev Bibliotek. Når et lokalområde mister en biblioteksfilial, kan det få store konsekvenser for lokalområdet, fordi netop nærheden til biblioteket er afgørende for, om borgerne bruger det.

Åndeligt helle

Det er bibliotekets styrke, at man ikke behøver et kvartalsabonnement for at få adgang til en bred og betjent samling på biblioteket. Alle, uanset baggrund, kan komme på biblioteket og låne en bog, læse en avis, høre et foredrag eller noget helt fjerde. Folkebiblioteket tilbyder på den måde et åndeligt helle og et fysisk og nærværende mødested i lokalsamfundet, hvor alle borgere kan møde fagligt personale, der inspirerer.

Bibliotekarer skaber læselyst blandt børn i både daginstitutioner og skoler, og de understøtter livslang læring. De er også en vigtig del af den sociale indsats, hvor biblioteket kan gøre en enorm forskel for den enkelte. Biblioteket er et samlingspunkt og indgår i partnerskaber med alle kommunens øvrige institutioner – lige fra kulturhuse, musikskole, skoler til plejehjem.

Kære politikere. Tænk jer nu godt om og invester i bibliotekerne, så læselyst, dannelse, fællesskaber og kulturel aktivitet prioriteres lokalt. Det betaler sig.