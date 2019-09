Besøg fra Jylland!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg har lige haft besøg af gamle venner fra min ungdomsår i Sønderjylland. Som altid – med jyder – så taler man meget om penge.

Af Chrummer

Lige fra prisen for at krydse Storebælt, til hvor gammel ens dieselbil skal være for at man kan køre på fyringsolie og om man skal have noget med fra Tyskland.

Det, som jyder har sværest ved at forstå, er boligpriser i København. Hvordan et parcelhus i Rødovre kan koste over 7 millioner kroner, når man kan købe et tilsvarende hus i Løgumkloster til 1,5 million. Ja og hvordan man kan betale den husleje, når man både skal betale skat og moms af sine penge.

Når man så bevæger sig rundt i København med jyder, så er det jo sjovt at se, hvad jyder ligger mærke til.

På et tidspunkt stoppede vi ved et busstoppested, bare fordi der holdt tre busser i røven på hinanden. Det var man ikke vant til at se i Møgletønder. Der kommer to busser – om DAGEN. Vi var ude i at tage selfies med en HT bus.

Bare at gå ned af Strøget en søndag formiddag udløste begejstring. Ikke bare var der butikker, men de havde åbent!

På et tidspunkt gik vi forbi Langhuset. Vi måtte lige stoppe, for der skulle tælles lejligheder. Da vi nåede halvvejs, oversteg vi allerede indbyggerne i Møgletønder med 100 procent. Da de så opdagede rækkehusene bag langhuset, så måtte de erkende, at skulle de finde så mange mennesker på eet sted i Sønderjylland, så måtte de MINDST køre til Sønderborg…

Selv priserne i Netto var rystende. Prisen på sodavand, slik, vaskepulver og tepølse var jo horrible. Det er jo ikke fordi, at Netto ikke findes i Tønder, men den findes ikke i Tyskland. I Tønder er Netto det samme som Irma i Rødovre. Ser du een med en Nettopose i Tønder, så er det en, der har alt for mange penge…Eller er en dum Københavner på ferie.

En anden ting, der kom bag på jyderne, var de mange cykler. Cykler er ikke noget man gør sig så meget i I Sønderjylland – anhængeren til en cykel er bare for lille og det ville tage ALT for lang tid at komme til og fra Tyskland med hængeren fyldt med dåsebajere.

De var også imponeret over vores flaskeautomater. Pantflasker er der ikke meget af i Sønderjylland. De skulle selvfølge lige afprøve om flaskeautomaterne i Rødovre, kunne kende forskel på en tysk dåse uden pant og en dansk dåse med pant. Det kunne den heldigvis, ellers ville det være indbringende for sønderjyder at, istedet for at fylde bilen op med dåsebajere til de afgifttyngede Københavner, så fylde den op med tomme dåser og score kassen på pant.

Nå, men weekenden fløj afsted og vi sagde farvel og tak for besøget. Jeg er helt sikker på, at de havde medlidenhed med os, at vi var tvunget til at bo i København!