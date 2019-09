Avarta slog Frem ud af pokalen

Oliver Carrara blev matchvinder i dagens pokalsejr over BK Frem.

FODBOLD Avarta vandt hjemme over BK Frem i 2. runde af Sydbank pokalen og kan nu møde en af de helt store klubber i Danmark.

Af Mike Hjulmand

For anden gang på fire dage tog Avarta hjemme imod ‘Fremmerne’ og heldigvis blev det markant mere underholdene i dag.

I første runde gik de grønklædte videre efter en 4-2 sejr og i dag blev det til en 2-1 sejr. Det bemærkelsesværdige i dagens kamp, var de mange ændringer Thomas Westh Hansen havde lavet på hans mandskab i forhold til weekendens kamp, hele seks ændringer var det blevet til.

”Vi synes vi har en rigtig god trup, og vi ville ikke stå i den situation at brænde alt af i dagens kamp også ikke kunne spille i weekenden. Så nogle fik hvile, imens andre fik chancen,” siger Thomas Westh Hansen.

Debutant scoring og to kampafgørende udskiftninger

Én af de seks ændringer var i dag Magnus Kock Nielsen, og det var samtidig debut for midtbanespilleren, der også udlignet til 1-1. Udover en debutscoring, var det en ‘gamechanger’ da Oliver Carrara og Emil Thomsen blev smidt ind.

”Der er to der kommer ind i dag og gør det rigtig godt. Oliver (Carrara, red.) kommer ind og scorer, og Emil (Thomsen,red.) sætter sit præg på det med hans dygtighed,” lyder det fra cheftræneren.

Nu træder de store hold ind

Den 3. runde af pokalturneringen er der hvor de største hold i Danmark træder ind, så nu er der mulighed for holdet fra Espelunden til at få en kamp mod de FCK, Brøndby eller en helt tredje, spændende bliver det i hvert fald at se hvem det bliver.

”Vi vil gerne have en modstander nu hvor vi også kan få en oplevelse ud af det, men samtidig også have en chance for at skabe et resultat og at vi ikke for tredje gang i streg skal møde et 2. divisionshold i pokalturneringen, siger Westh Hansen og forsætter:

”og det er slet ikke fordi vi er bedre end dem, men det må godt være noget endnu højere,” slutter cheftræneren.