Amalie Hjort ” Jeg syntes det var en fed kamp at spille”

Amalie Hjort spillede en stor kamp mod Vendsyssel Håndbold, og blev kåret til kampens spiller. Foto: Brian Poulsen

Håndbold En storspillende Amalie Hjort, spillede med stort overblik, tager ansvar, er hurtig på fødderne og viste et stort potentiale i 1. divisionskampen mod Vendsyssel Håndbold, og blev fortjent kåret til kampens spiller.

Af Flemming Haag

Om kampen mod Vendsyssel, siger Amalie Hjort.

”Jeg syntes vi spiller en god kamp, i betragtning af, at det er vores første kamp i 1. division. Vi skal lige lærer hinanden rigtig at kende, og finde ud af hvordan vi skal spille sammen, men jeg syntes, vi gør en god indsats og spiller lige op med Vendsyssel”.

Hvad siger du til starten af anden halvleg?

”Vi kommer ikke så godt ud til anden halvleg, og det er da noget vi gerne vil undgå. Vi snakkede også om i pausen, at det er svært at holde fokus i 60 minutter, at det så er de første fem minutter i anden halvleg, vi mangler lidt, det er ærgerligt. Alt i alt, så syntes jeg vi spiller en god kamp.

Jeg syntes det var en fed kamp at spille, og prøve det lidt af i 1. første division, det var fedt at spille” siger Amalie Hjort, der ser frem til næste kamp ude mod Ringkøbing.

”Det bliver spændende når vi skal møde Ringkøbing i næste kamp, gør vi vores bedste, og kan vi spille op med dem også, så må vi se hvordan det ender slutter” siger Amalie Hjort.