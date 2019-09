825.000 kroner til elitesport

I løbet af seks uddelinger er der givet 4.580.000 kroner til elitesporten i Rødovre. Foto: Ian Nielsen / arkiv

Team Rødovre På onsdag uddeler Rødovre Kommune og 21 virksomheder 825.000 kroner til Rødovres elitesport. To nye modtagere er med i puljen.

Af Peter Fugl Jensen

Da Team Rødovre uddelte for første gang i 2014, var der stor glæde, da 500.000 kroner blev fordelt til elitesporten i Rødovre.

Når der på onsdag uddeles 825.000 kroner er det sjette gang, at der afholdes uddeling i de flotte rammer på Rødovregaard, hvor erhvervslivet møder eliteidrætten over en altid skøn middag leveret af de dygtige kokke fra Skovly.

Siden 2014 er der uddelt 4.580.000 kroner inklusiv de penge, som der uddeles på onsdag. Selvom om alle modtagerne sagtens kunne bruge mange flere penge, er det ben fin økonomisk håndsrækning til eliteidrætten i Rødovre

Så Team Rødovres fødsels i 2014 har i den grad været et kærkomment tiltag efter idé af Børge Levinsohn og ført ud i livet af borgmester Erik Nielsen og kommunalbestyrelsen.

De nye i selskabet

Inviteret til at modtage støtte er igen i år Rødovre Håndboldklub, Avartas professionelle afdeling, Rødovre Mighty Bulls, RSIK, Islev Taekwondo Klub, Hwarang Taekwondo Klub Rødovre samt taekwondo-taltentet Tobias Hyttel.

De får i år selskab af Rødovre Bokseklub og tennistalentet Sofie Vindberg Nielsen, der hører til blandt landets bedste kvindelige tennisspillere i sin årgang.

Hun er naturligvis blevet tilbudt plads i ligaklubberne KB, HIK og Hørsholm, men hun holder loyalt fast i sin barndomsklub Rødovre, hvor hun altid er blevet godt behandlet og nu vil give tilbage.

Rødovre Bokseklub har været igennem en rivende udvikling de seneste år, så de har formået at holde på deres største talenter.

Det betyder, man med rette, kan have store forventninger til de mange dygtige boksere i Rødovre, når de skal til DM i november. Ambitioner og træningsflid er så stort, at der er håb om, at en bokser fra Rødovre kan deltage til OL i Paris i 2024.

De håb og ambitioner vil Team Rødovre gerne bidrage til, mens vi her på avisen har haft et større fokus på Rødovre Bokseklub de seneste par sæsoner og interessen stiger i takt med de stadig flottere resultater og støt voksende antal talenter, som udspringer af et stærkt træningsmiljø og et godt socialt klima i klubben.

Fordeling af pengene

Hvordan de 825.000 kroner fordeles forbliver en hemmelighed til onsdag aften den 25. september.

Nogle af pengene vil også være øremærket til specifikke ønsker eller de øremærkes af Team Rødovre. Sådan var det eksempelvis i 2016, da Rødovre Mighty Bulls fik penge til en salgskonsulent. Pengene blev først udbetalt, da der var ansat en sælger.

Sent onsdag aften kan man se fordelingen på www.rnn.dk og kan man ikke vente, vil der være live-opdatering på Team Rødovres Facebook side.