Vestvolden

Af Christian Valsted

Jeg skrev et indslag for nogle uger siden omkring flere aktivitetstiltag på volden – jeg skrev ikke kun på mine vegne, men på manges vegne.

Rødovre udvider med flere nye byområder og

Irmabyen er en af dem. Det er tre år siden, at de første beboere flyttede ind til glæde for Rødovres fremtid, med en god og stabil økonomi – men Rødovre har lige glemt en vigtig del, når der etableres en bydel, så skal der også være indkøbsmuligheder og aktiviteter for børn/unge, familier, såvel som ældre.

Volden er en oplagt mulighed for aktiviteter (lege-

plads, ishus med videre) og det kan sagtens opføres med omtanke for det grønne skønne område. Volden er stor og, som nævnt tidligere, så kan man bygge tankerne op omkring de to små røde huse, der er på volden i forvejen, til ishus/café – forsamlingshus med videre.

Værn om volden

Jeg er ikke selv interesseret i at vælte træer eller områder for at få plads til aktiviteter. Jeg foretrækker, at man gør brug af de ressourcer, der er i forvejen for at værne om vores skønne vold. Jeg synes, tanken omkring havepavillioner, fuglekasser, insekthoteller med videre, som Mai-Britt Larsen nævner i den seneste debat, er idyllisk og en god idé, men der er ligeledes et stort behov for en god natur legeplads/ Skaterpark og pakourbane, som med god mening kunne placeres på den nuværende petanguebane, hvor der i forvejen er lyskilder – Det er yderst sjældent, at man ser nogen bruge banen til petangue alligevel.

Rødovre mangler i den grad café/ishus i området ved volden/Irmabyen og Rødovre mangler at tilgodese børn og unge/familier med aktiviteter, der rummer legeplads, som børnene har lyst til at lege på og som ikke kun er arkitektonisk ”flot”, samt andre spændende måder at blive aktiveret på – og det gode er, at alt kan fremstilles i naturens ånd og materialer. Det må der simpelthen være råd til med alle de skattekroner, der kommer ind i disse byudviklings-

tider.