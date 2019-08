Valget udskyder budgetforhandlinger

Rødovre Kommune kender ikke størrelsen på de nationale tilskud og derfor er budgetforhandlingerne udskudt til starten af oktober. Det forventes, at de nationale forhandlinger mellem regeringen og KL er afsluttet i slutningen af august. Foto: Arkiv

økonomi Folketingsvalget får konsekvenser for budgetprocessen i Rødovre og landets øvrige kommuner. ”Vi kan ikke udarbejde et budgetforslag, der bygger på så spinkel grundlag af viden,” siger borgmester Erik Nielsen (S).

Af Christian Valsted

Forhandlingerne til det kommunale budget for 2020 er udskudt i fem uger. Normalt er de nationale økonomiforhandlinger afsluttet før sommerferien, men på grund af Folketingsvalget og det efterfølgende regeringsskifte har KL og Indenrigsministeriet meddelt Rødovre Kommune, at forhandlingerne først forventes afsluttet i slutningen af august måned og det vanskeliggør den lokale budgetkabale, som derfor udskydes. Næste års budget skulle oprindeligt være vedtaget senest 15. oktober, men den deadline er nu rykket til 15. november.

”Det er meget atypisk og ikke noget jeg har prøvet før, men det er bedst at udskyde budgetforhandlingerne, da vores budgetforslag ellers ville være baseret på et meget spinkelt grundlag. Vi kender ikke vores bloktilskud og andre særlige tilskud. Det er ikke rimeligt, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et budget, som kan forandre sig så meget. Det er heller ikke rimeligt for borgerne. Når vi ikke kender rammerne for kommunernes økonomi 2020 ville vores budgetforslag være som at stikke en finger op i luften og se, hvad vej vinder blæser,” siger Erik Nielsen.