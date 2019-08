Underholdende træningskamp

Rødovre vandt 5-4 over Rungsted Seier Capital i de to holds returmøde i træningskampene. Foto: Brian Poulsen/arkiv

ishockey Mighty Bulls og Seier Capital tog det lige vel afslappet i defensiven, hvilket gav en underholdende og velspillet kamp årstiden taget i betragtning. Teemu Virtala fra Rødovre og Nicolaj Rosenthal fra Rungsted blev dobbelte målskytter i en kamp, der blev vundet af tyrene med et mål.

Af Peter Fugl Jensen

Udvisninger RMB: 3x2

RSC: 2x2

Næsten 600 tilskuere til en træningskamp en lun sensommeraften i Rødovre er lovende tegn for den sæsonen, men de forholdsvis mange tilskuere blev også underholdt.

De danske mestre fra Hørsholm er helt sikkert set bedre end denne fredag aften, for de lignede ofte et halvsløvt hold, der var præget af tung træning, mens Rødovre ikke gav gæsterne megen ro og fortjent, men også let, førte 4-1 efter to perioder.

To skader

Desværre sluttede 2. periode med Asperup liggende på isen, tydeligvis i smerter. Han kom ikke tilbage.

I den sidste periode kom gæsterne fra nordsjælland meget bedre ud på isen og de overtog spillet. Men det var et drop af den debuterende keeper Matt O’Connor, der for alvor satte gang i Rungsted. Willie Rasbok stod ved endebanden og derfra sendte han pucken på bagdelen af O’Conner, så pucken ‘bandede’ i mål.

Forinden havde den 16-årige back, Kasper Larsen, blokeret et skud, hvor pucken ramte anklen, så han gik i isen og efterfølgende blev hjulpet ud. En tur på hospitalet og røntgen til den unge back, der ellers har taget publikum med storm ud fra de enorme klapsalver, der fulgte backtalentet ud af isen.

Vild vending

Kort tid efter blev Rødovre ramt af to udvisninger, men det var i spil fem mod fire, at Rungsted fik reduceret til 4-3 og et halvt minut senere stod det 4-4. En helt vild vending på en kamp, hvor mestrene ikke havde været i nærheden af noget som helst.

Så steppede Rødovre op igen og overtog spillet. Pison fik en friløber, men blev stoppet af den store svenske back Fredriksson, der fik to minutter. I det bare andet overtalsspil viste tyrene skræmmende styrke med brødrene Virtala, Backen Keskitalo Nicklas Carlsen og foran mål Nikolaj Zorko.

Efter et massivt pres fik Rødovre scoret til 5-4 og der var en jubel, som blev der scoret et vigtigt mål i grundspillet.

Jo, man mærker tydeligt, der er forventninger til årets Mighty Bulls hold blandt fansene i Rødovre og målet til 5-4 var en forløsning, for det havde givet dybe panderynker, hvis en sikker 4-1 føring var blevet smidt væk til rivalerne fra nord.

Kæderne fra 1. periodes start:

Kim Johansson, Marko Virtala og Nicklas Carlsen samt backs Kasper Larsen og Julius Nyquist

Jonas Sass, Steffen Klarskov, Mads Eller samt backs Lasse Mortensen og Nick Crawford

André Pison, Frederik Kaels, Nikolaj Zorko samt backs Miro Keskitalo og Christoffer Frænell

Teemu Virtala, Matthias Asperup og Magnus Carlsen.

Reserver: Marco Illemann og Thomas Olsen

Thomas Olsen var med fra 2. periodes start

Marco Illemann kom ind i 3. periode, da Kasper Larsen blev skadet.