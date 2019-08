Udsatte børn har brug for din hjælp

Det tager cirka tre timer at samle ind og hver indsamler bidrager typisk med cirka 1.000 kroner. Foto: Anne-Mette Dam Thane/Red Barnet

indsamling Der er brug for lokale indsamlere, når Red Barnet samler ind søndag den 1. september.

Af Christian Valsted

Red Barnet er ved at gøre sig klar til den årlige landsindsamling, der i år har særligt fokus på kampen mod mobning og krænkelser af blandt børn og unge på nettet.

Ifølge tal fra Red Barnet er en ud af ti unge i Danmark blevet mobbet på nettet inden for de seneste par måneder og i Rødovre svarer det til, at cirka 430 unge mellem 9 og 18 år inden for de seneste par måneder for eksempel har fået grimme beskeder på Facebook eller har delt pinlige billeder på nettet uden tilladelse.

Pengene fra årets indsamling skal blandt andet bruges til det forebyggende arbejde med krænkelser af børn og unge online og til Red Barnets arbejde for de børn og unge, der allerede er blevet mobbet eller krænket, som har brug for hjælp.

Et klik kan have konsekvenser

Mobning på nettet rammer lige så hårdt som mobning i skolegården. Det har virkelige og alvorlige konsekvenser for alt for mange børn og unge.

”Vi ved, at mange børn og unge oplever store barrierer for at få det fortalt, hvis de oplever krænkelser online. De synes, det er pinligt og de er bange for, om det er deres egen skyld. Derfor er det vigtigt at tage dialogen om livet på nettet løbende og fortælle dem, at det aldrig er deres egen skyld, hvis de oplever en krænkelse på nettet,” udtaler Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

Bliv indsamler

Lokalt er der dog behov for indsamlere, der har tid og lyst til at hive tre timer ud af kalenderen søndag den 1. september.

Red Barnet har gjort det enkelt at være indsamler. Igen i år kan man, som indsamler, selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse og så er er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 1. september.