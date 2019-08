Stafetten er en frivillig kamp

Fakta

Stafet For Livet varer 24 timer i Rødovre. Stafettens døgn symboliserer, at kræft aldrig sover og at kræftpatienter kæmper med kræften hele døgnet - både i de lyse og i de mørke timer. Derfor holder vi også stafetten i gang om natten.

Alle, der stiller et hold, er med til at vise, at ingen skal kæmpe alene mod kræft - og at, hvis vi står sammen, er vi stærkere. Derfor samles familie, venner, kolleger, foreningskammarater og andre i hold til Stafet For Livet.

I kan gå, løbe eller hvad I ellers finder på. Det gælder ikke om at komme først, men om at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe kræft.

I bestemmer også selv, hvor mange deltagere I vil være på holdet. Holdet skal hele tiden have mindst én deltager i gang under hele stafetten og mange hold er omkring 10 til 20 personer. Dit hold kan også være med til at planlægge og arrangere underholdning til selve dagen for stafetten. Kontakt den holdansvarlige, hvis du vil vide mere.

Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten. Prisen er 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 år.

Mange hold synes, det er meningsfuldt og motiverende, at indsamle penge til kræftsagen både inden og under stafetten. I bestemmer selv, hvor meget og hvordan I vil samle penge ind. Som holddeltager kan du blandt andet: Lave aktiviteter inden og under stafetten, der kan samle penge ind.

Finde sponsorer, som vil støtte dit hold med et beløb for hver runde, der bliver gået på banen.