Spis lige sild til

Der var godt gang i sildebordet, da ÆldreSagen og Viften sidste år inviterede til 'sildegilde' i kulturhuset. Foto: Arkiv

musik med bid i ÆldreSagen og Viften gentager sidste års succes med sildebord og jazz i kulturhuset.

Af Christian Valsted

Op mod 250 seniorer var i januar måned sidste år samlet i koncertsalen i Kulturhuset Viften til et lidt atypisk arrangement mellem kulturhuset og ÆldreSagen. Under overskriften ’Jazz og sild’ kunne de mange fremmødte mæske sig i marinerede sild til jazzede toner fra scenen.

”Det var en gedigen succes og derfor har vi søsat i nyt arrangement i samarbejde med ÆldreSagen. Det er en mulighed for at komme lidt ud af hverdagen og få snakket med gamle venner. Vi kunne se sidste år, at mange hyggede sig med kombinationen af fisk og jazz. Det er et ’vær-sammen-projekt’, der skaber indhold i hverdagen for mange,” siger Viftens kulturhusleder Lau Wulfsberg.

’Jazz og sild’ finder sted tirsdag den 10. september klokken 12.

Frokostbordet vil, ikke overraskende, bestå at marinerede sild, stegte rødspætter, fadøl og en kold snaps til ganen, mens Vestegnens traditionelle jazzorkester South Coast Stompers og sangerinde Pia Kloster sørger for de swingende melodier fra jazzens storhedstid.

Billetter kan købes i Viftens Café ellert via Viftens hjemmeside.