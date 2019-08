Sommer med spejdersjov i centeret

Islev-spejderne har hver fredag hjulpet de overnattende familier med madlavning og andre spejder-gøremål. Foto: Jan Hylleborg

spejderliv 25 familier har i løbet af sommeren overnattet foran Rødovre Centrum på bedste spejder-manér. ”Det var været en rigtig sjov oplevelse og vi er klar igen til næste år,” lyder det fra spejderleder Henrik Jørgensen fra KFUM-spejderne Islev.

Af Christian Valsted

Du forbinder nok ikke Rødovre Centrum med pindesnitning og mad over åben ild, men i skolesommerferien har KFUM-spejderne hver fredag forvandlet et område ved det lille amfiteater, ud mod Tårnvej, til en vaskeægte spejderlejr.

Gennem konkurrencer i Rødovre Centrum har centerkunder haft mulighed for at vinde sig til en anderledes overnatning hos spejderne. Spejderleder Henrik Jørgensen fortæller til Lokal Nyt, at det var en sjov oplevelse at møde familier og leve spejderlivet klods op af et indkøbscenter.

”Man behøver ikke banke pløkker i jorden for at rejse et telt. Indenfor spejderverdenen har vi et begreb der hedder ‘by-spejder’ og det er kommet godt til udtryk her,” siger lederen, der synes, det har været en sjov oplevelse at dyrke frilufts-

livet på en ny måde.

”Det har været sjovt og vi har foretage os mange aktiviteter med familierne og tilberedt mad over bål. Selvom Tårnvej er tæt på, har der ikke været problemer med larm,” siger han.

Jordnære værdier

Familierne har vundet overnatningen i en konkurrence og det er helt bevidst, at præmien netop er noget, der ligger langt fra det, man normalt oplever i et shoppingcenter. Sådan lyder det fra Charlotte Andersen, der er marketingdirektør hos Rødovre Centrum.

“Vores verden i Rødovre Centrum handler meget om det pulserende urbane liv – om det er familien, der er på indkøb efter ugens dagligvarer eller teenagerne, der er på shoppetur med vennerne efter sidste nye mode. Friluftslivet er offline og nede på jorden. Jeg er sikker på, familierne vil få en stor oplevelse,” udtaler Charlotte Andersen om eventet, der sluttede sidste fredag. Om det vender tilbage næste år er uvist, men KFUM-spejderne Islev er klar, hvis centeret ønsker at gentage konkurrencen.

”Ja, det er vi og måske flere af de andre lokale spejdergrupper også vil være med til den tid. Det kan jeg kun anbefale. Vi har gjort god reklame for spejderarbejdet og samtidig givet mange familier en god oplevelse,” siger Henrik Jørgensen.

Familier har i løbet af sommeren sovet i disse orange telte foran Rødovre Centrum. Foto: Red