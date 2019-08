Heidi Sinnet fotograferer her en af de andre deltagende i projektet, der er i gang med at lægge make-up. Foto: Presse

udstilling På lørdag danner Rødovre Bibliotek ramme om udstillingen ”Transformation”, hvor fotograf Heidi Sinnet skildrer livet som transperson, igennem portrætter og interviews.

Af Christian Valsted

Hvad får en mand eller kvinde til at klæde sig ud og føle sig som det andet køn?

Det spørgsmål blev fotograf Heidi Sinnet nysgerrig på, da en ven, som Heidi havde kendt i mange år, en dag spurgte om ikke hun ville fotografere ham som kvinde. Efter en masse billeder og en lang snak, var Heidi lidt overrasket over, hvor lidt hun vidste omkring det at være transperson.

Hun opdagede også, at hun nok havde haft nogle stereotype forestillinger, samtidig med at hun fandt det fascinerende, at se den transformation, der var sket fra mand til kvinde.

Heidis uvidenhed og nysgerrighed gav hende lyst til undersøge emnet nærmere og det blev startskuddet til fotoprojektet, som, her tre år efter, er resulteret i en bogudgivelse og en udstilling, som du kan se på lørdag på Rødovre Bibliotek.

Heidi har fotograferet og interviewet ni transpersoner. Det er blevet til bogen ‘Transformation’, som udgives i forbindelse med udstillingen på Rødovre Bibliotek.

Der er fernisering på udstillingen på lørdag fra klokken 11 til 12.30, hvor der er mulighed for at møde fotografen og nogle af de portrætterede i projektet.

Udstillingen kan ses på biblioteket i hele september måned.