SIND åbner café mod ensomhed

ENSOMHED: SIND åbner café for at forebygge ensomhed og psykisk sårbarhed. Foto: SignELements Foto: SIND åbner café for at forebygge ensomhed og psykisk sårbarhed. Foto: SignELements

Ensomhed To gange om måneden skal der råhygges og ses film, når SIND Rødovre bekæmper ensomhed på en varm måde. ”Og det er der brug for,” siger formand Jan Erikson.

Af André Bentsen