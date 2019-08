Rødovres nykårede verdensmester: ”Denne trøje redder min sæson”

Benjamin Hertz øverst på podiet og iført VM-trikot Foto: Privat

VM i banecykling Rødovredrengen Benjamin Hertz vandt VM i scratch på bane for juniorer. ”Jeg er simpelthen så glad og stolt. Den her trøje redder hele sæsonen for mig,” siger Hertz fra Frankfurt, hvor VM for U19 ryttere på bane køres.

Af Peter Fugl Jensen

I disse dage køre der VM på bane for U19-ryttere i Frankfurt og Danmark har fået en forrygende start, da rødovredrengen og tidligere CK Fix rytter Benjamin Hertz blev U19 verdensmester i scratch

”Jeg vidste, jeg havde styrken til at kæmpe med om de sjove placeringer, så jeg så helt sikkert mig selv som en af favoritterne. Især efter formiddagens kvalifikation, som jeg også vandt,” siger Hertz fra Frankfurt. Han fortsætter om sin VM-titel:

”I cykelløb er der aldrig noget, der er nemt, men taktikken var blandt andet, at jeg skulle forsøge at køre kontra på de andres angreb. Det lykkedes perfekt, både i kvalifikationen og i finalen. Jeg fik, helt efter planen, et par andre ryttere med, da det kan være rigtig svært at tage en omgang alene på et jagtende felt. I spurten kunne jeg derfor nøjes med at koncentrere mig om at vinde over de øvrige ryttere, som havde vundet en omgang.”

”Jeg følte, at jeg sad med et stort overskud i dag. Jeg sad lidt tilbage i feltet i starten, hvor jeg havde det perfekte overblik. Her kunne jeg lade de andre ryttere lukke de første angreb og havde derefter masser af overskud til at køre kontra.”

”Der gik nogle nervepirrende minutter efter løbet, hvor ingen rigtig vidste, hvem der havde vundet, da det er rigtig svært at overskue en spurt mellem 24 ryttere, hvor nogle er en omgang foran. Det var helt fantastisk, da resultatet kom på tavlen og jeg kunne se at mange års målrettet træning og taktikken for løbet, havde givet det ultimative resultat,” siger Hertz, der ellers har haft en skidt sæson.

”Det er helt sikkert det største jeg har oplevet som cykelrytter. Jeg har ikke haft min bedste sæson i år, da jeg har været ramt af flere styrt i foråret. Kort tid før VM, styrtede jeg også på en af vores træningssamlinger og fik en skade i låret. Den ser det ud til at jeg er kommet mig helt over,” siger han og griner, inden han afslutter:

”Jeg er simpelthen så glad og stolt. Den her trøje redder hele sæsonen for mig.”