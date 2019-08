Dette 35 m2 store hus på Ejby Vænge er Rødovres pt. billigste hus. Foto: Michael Paldan

bolig Der er langt fra Danmarks billigste hus op til Rødovres billigste hus, helt præcist 997.000 kroner.

Af Peter Fugl Jensen

For nylig kunne RealMæglerne præsentere Danmarks billigste hus, der ligger i den jyske by Bælum, cirka 40 minutter fra den nærmeste storby, som er Aalborg.

For 198.000 kroner får man 82 m2 hus, der ærlig talt trænger til en kærlig hånd. Nogle vil måske mene, det er nedrivningsklart. Med i prisen får man også en 800 m2 stor have med udsigt til marker. Det kan vi, trods alt, ikke tilbyde i Rødovre.

Der er kun 15 minutter til stranden og 20 minutter til Hadsund. I Bælum ligger Spar Købmand, ‘Bælund’ Hallen og ‘Bælund’ Pizza. Ja, det kan være svært at sige nej til.

Helt andre priser

Her i Rødovre er vi langt fra så lave priser, hvilket i høj grad skyldes beliggenhed i en kommune med masser af tilbud, samt den korte afstand til København.

Ser man på m2 prisen, er det en bolig på Koldbyvej, som lige nu er billigst i Rødovre. Det er DK Boligsalg, som har en 112 m2 stor bolig til salg. Huset ligger på en 771 m2 stor grund og koster ’kun’ 18.323 pr. m2.

Prisen er 2.895.000 kroner og så ligger Islev Skole for enden af baghaven.

Billigste hus i Rødovre koster 1.195.000 kroner, men så får man kun 35 m2 og en lille grund på 73 m2. Det er et blandt flere rækkehus i Ejby Vænge, der er en lille sidevej til Ejbyvej, tæt på Vestvolden og Ejby Købmanden.

Huset udbydes af Realmæglerne, men her er m2 prisen langt over huset på Koldbyvej, da rækkehuset i Ejbyvænge har en m2 pris på 34.143.

Modsat huset i Bælum, ser begge huse i Rødovre pæne og velholdt ud.