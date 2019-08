Rødovre marcherer mod Trump

Der var hundredevis med, sidst der var demonstration på rådhuspladsen. Den 2. september har venstrefløjen igen kaldt til folkemøde og fællesmarch. Denne gang mod den amerikanske præsident. F Foto: Arkiv

DEMONSTRATIon: Hvis der er noget, der kan få danskerne op af stolen, er det hadkærlighedsforholdet til vores allierede USA og i disse år ikke mindst præsident Donald Trump.

Af André Bentsen

Når Trump besøger København den 2. september, får hovedstaden også besøg fra Rødovre. Måske et lidt mere folkeligt besøg end det statslige, da der er tale

om deltagere fra en demon-

stration i Rødovre mod Trump.

Den skal, efter sigende, starte på rådhuspladsen i Rødovre klokken 15. Efter en times tid med taler, bevæger man sig mod byen. Idéen er, at alle rødovreborgere, der også ønsker at deltage i demonstrationen foran USAs ambassade den 2. september klokken 17, går samlet mod togstationen for at følges til Østerbro.

“Vi mødes på Rødovre Rådhusplads den 2. september klokken 15 til 16, hvor der vil være taler og sang,” oplyser arrangørerne fra den samlede lokale venstrefløj.

Blandt hovedbudskaberne er et nej til benægtelse af videnskab og klimakrisen, nej til islamfobi, racisme og dæmonisering af flygtninge og migranter, samt et nej til til transfobi, sexisme og benægtelse af kvinders ret til at bestemme over egen krop.

Nå ja, og selvfølgelig også et nej til oprustning, krig og brud på menneskerettighederne.

Had og splittelse

Arrangørerne er blandt andre Kenneth Rasmussen (SF) og Peter Mikkelsen (Ø), der begge er kommunalbestyrelsesmedlemmer.

“Nogle vil tage Trump i forsvar og sige han har taget en kamp om ændring af våbenlov og gjort fremskridt i forhold til fred med Nordkorea. Disse resultater kom dog gennem trusler og bøllemetoder og for at få fokus væk fra FBI efterforskningen,” fortæller Kenneth Rasmussen (F).

“Læg dertil Trumps hadske og splittende retorik og hans forherligelse af såkaldte stærke ledere fra Tyrkiet, Saudi Arabien, Filippinerne samt Rusland og man står tilbage med et billede af en utroværdig leder, der ikke lever op til idealer som USA og Europa står for. Det er vigtigt, vi viser, at vi tager afstand til dette,” tilføjer Kenneth Rasmussen, der også var arrangør af demonstrationen om minimumsnormeringer før sommerferien.

”Vi ønsker at samle rødovreborgere til en fælles demonstration, der viser, at vi ikke er trygge ved Trump som verdens leder og politibetjent. Folketingsvalget i juni viste, at vi i Danmark tager klimakrisen alvorligt. Der kræves handling nu. Ikke fornægtelse,” udtaler Peter Mikkelsen (Ø).