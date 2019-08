RFC ude af pokalen

Rasmus Schjerlund Nielsen, til højre, udlignede til 2-2 i 2. periode. På billedet giver han high five til Nikolai Hammer.

floorball Der blev ikke noget pokaleventyr i denne sæson for Rødovre Floorball Club, der tirsdag aften blev slået ud af Copenhagen i Valby.

Af Peter Fugl Jensen

Det var ellers en jævnbyrdig kamp, der først blev afgjort kort før tid, da Rødovre blev ramt af kampens eneste udvisning, så den sidste kraftanstrengelse blev forhindret og hjemmeholdet kunne score til 4-2 i slutsekunderne.

I 1. periode have tilbagevendte Mikkel Godfredsen, der var Rødovres bedste denne tirsdag aften, bragt Rødovre foran 0-1, mens Rasmus Schjerlund Nielsen udlignede til 2-2 godt midtvejs i kampen.

Desværre, for RFC, kom Copenhagen foran fem minutter inde i 3. periode – en scoring, som Rødovre ikke kunne give et svar på i form af en scoring.

Den jævnbyrdige og intense kamp, der viste overraskende højt niveau så tidligt på sæsonen, blev i øvrigt ledet fremragende af dommerparret, som lagde en hård, men fair, linje og havde samtidig styr på kampen.