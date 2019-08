Retro-maskiner vækker minder

Carina Simonsen kigger på, mens sønnen Sebastian forsøger at slå ny rekord på maskinen 'Jeutel'. Foto: Red.

sommersjov i centeret Årets sommerferie- aktivitet på Festpladsen i Rødovre Centrum er ikke kun for børn. De nostalgiske spillemaskiner som Pacman og Donkey Kong lokker også mor og far til knapperne.

Af Christian Valsted

Hvis du var barn i 80’erne vil en tur på Festpladsen i Rødovre Centrum føles som en tur ned af mindernes allé.

Hele sommeren har centeret opstillet et hav af gamle flipper- og arcademaskiner som Sega Rally, Tekken, Super Mario, Pacman, Donkey Kong og de mange retromaskinerne har samme virkning som fluepapir i en bagerbutik en varm sommerdag. Og det er ikke kun børn, der flokkes om de gamle klassikere.

Rasmus Peters fra Sønderjylland var en af mange fædre, der tog tilbage i tiden sammen med sine to sønner William og Gilbert.

”Lige præcis denne her maskine har jeg ikke spillet på før, men mange af de andre maskiner kender jeg ganske godt,” siger Rasmus Peters, efter at han lige har spillet på en flippermaskine og nu har overladt knapperne til sønnen Gilbert.

“Når man er vokset op i 80’erne er denne aktivitet ren nostalgi, et sjovt gensyn og jeg synes, det griber fint ind i den tid, vi lever i. Børn har jo alle dage synes, det var sjovt at spille og for os gamle vækker det gode minder,” mener Rasmus Peters.

Gratis at spille

For Carina Simonsen kriblede det også i fingrene, da sønnen Sebastian slog sig løs på Festpladsen.

”Vi bor i Rødovre, men jeg kommer fra Nordjylland og jeg kan huske, at vi stod og spillede på de lokale cafeteriaer, hvor maskinerne løbende blev udskiftet. Jeg kan huske flere af maskinerne fra dengang, men fingrene er blevet lidt rustne eller måske reagerer knapperne ikke så hurtigt mere,” siger Carina med et smil. Hun fortsætter:

”Jeg synes, det er en god idé med de gamle analog-maskiner. Børnene kender udmærket en PlayStation, så for mange børn er det nok også sjovt at se, hvordan vi voksne spillede computerspil, da vi var børn og unge,” siger hun.

Hvis du også vil prøve kræfter med de sjove spillemaskiner skal du skynde dig lidt. Maskinerne bliver nemlig pillet ned på Festpladsen den 11. august. Alle spil og aktiviteter er gratis.



Gilbert forsøger efter bedste evne at holde liv i flippermaskinen, imens storebror William og farmand Rasmus følger med. Foto: Red.