Den nye bygning vil blive opført præcis samme sted og vil med sine 433 m2 få plads til syv omklædningsrum med hver sit baderum og toilet. Foto: Michael Paldan

rejsegilde Rødovre Kommune er glad for traditioner og derfor var håndværkere og entreprenører i sidste uge inviteret på pølser, da der var rejsegilde til opførelsen af en ny omklædningsbygning ved Rødovre Stadionhal.

Af Christian Valsted

Betydelige sætningsskader og almindelig slitage var to af grundene til, at Rødovre Kommune sidste år besluttede at rive den gamle bygning ned og erstatte den med en helt ny. Der er afsat knap 12 millioner kroner til projektet og bygningen forventes at stå færdig til december.