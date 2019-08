Prisen på ejerlejligheder stiger

Priserne i landets to største byer er faldet det seneste år med henholdsvis to og én procent. I stedet er prisstigningerne rykket til de små markeder. Det drejer sig særligt om Vejle, Odense og kommunerne rundt om København. Foto: Arkiv

bolig Én kvadratmeter ejerlejlighed koster nu 28.338 kroner i gennemsnit i Rødovre. Det er to procent mere end samme tidspunkt sidste år. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Af Christian Valsted

Det bugner ikke med ejerlejligheder i Rødovre Kommune, men de lejligheder der findes i byen, er blevet lidt dyrere. Mere præcist to procent dyrere end på samme tidspunkt sidste år. Det er tal fra Boligsidens Markedsindeks der viser stigningen. Tallene viser i det hele taget priserne i omegnskommunerne til København stiger.

Prisstigningen på ejerlejligheder i Rødovre er ikke en generel landstendens. Faktisk er den årlige prisændring på ejerlejligheder i Danmark lig nul og det er første gang i syv år, er der ikke er prisstigninger på markedet for ejerlejligheder.

For bare et år siden lå de årlige prisstigninger ellers stabilt mellem otte og 10 procent. Men siden sommeren 2018 er værdistigningen på ejerlejligheder blevet mindre og mindre.

”Gennem en årrække har vi været vant til markante prisstigninger på ejerlejligheder i Danmark, men det seneste års tid har der kun været meget små udsving. Det skyldes udviklingen på de store markeder i København og Aarhus, hvor prisernes himmelflugt blev stoppet, da der i starten af 2018 blev indført lånestramninger, der øgede kravene til købernes økonomi. Tiden for de store prisstigninger er slut for nu,” udtaler Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.