Potentialet er stort

Cheftræner Thomas Westh Hansen har et ungt mandskab med masser af potentiale. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Sidste sæson var en kaotisk en af slagsen for Avarta, men holdet sluttede formidabelt af. Nu bliver det spændende at se, hvor mandskabet står til den nye sæson, der begynder i dag ude mod HIK.

Af Mike Hjulmand

Fakta Resultater i træningskampe Brønshøj – Avarta 1-1 Vanløse – Avarta 2-4 Avarta – Roskilde KFUM 3-2 Afgang • Jacob Albrechtsen • Saban Özdogan • Christian Offenberg • Tarik Lakhdar Tilgang • Holger Boas Beck (U19) • Mathias Frost (U19) • Christian Klausen

Holdet fra Espelunden, med Thomas Westh Hansen i spidsen, sluttede sidste sæson af på fænomenal vis og opstarten til den nye sæson har været god.

”Det ser fornuftigt ud og truppen er skadesfri. Vi har fået hyret en god fysisk træner. Der vil være noget tilvending for nogle spillere, men det har set rigtig fornuftigt ud i træningskampene,” fortæller Thomas Westh Hansen.

Et ungt hold med potentiale

De rutinerede og lidt ældre spillere i Offenberg, Albrechtsen og Özdogan er fortid i Avarta og erstatningerne er fundet, vel og mærke i den samme trup.

Det er et ungt og utrolig spændende hold, der skal ud og præstere for Avarta i denne sæson.

”Vi har et ungt hold med et rigtig spændende potentiale. Nogle i truppen skal ind og løfte efter nogle af de spillere, der har forladt os, hvilket jeg er sikker på, de kan. Det er fantastisk at træne det her hold og vi er af den overbevisning, at det her nok skal føre os langt,” siger Westh Hansen, som i første omgang sigter efter oprykningsspillet.

Vil med i det sjove selskab

Avarta sluttede sidste sæson af med at være det mest formstærke hold i nedrykningsspillet. Hvis holdet kan holde de lovende takter, kan det blive rigtig spændende at følge det unge hold fra Avarta.

”Vi vil gerne med i oprykningsspillet og vi sniger os gerne med på en sjetteplads, hvis det er, men vi er dog ikke favoritter. Jeg tror virkelig meget på det hold, vi har, fordi vi er et ungt hold, med rigtig meget potentiale,” slutter Avartas cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Avarta starter sæsonen på lørdag ude mod HIK med kampstart klokken 12.