Plast-tal chokerer: “Det kommer bag på alle”

Vestforbrænding har tidligere fortalt, at de kunne genanvende 75 procent af borgernes plastaffald, men interne dokumenter viser nu noget andet. Foto: Arkiv

affald Kun en tredjedel af plastikaffaldet på Vestforbrænding bliver med sikkerhed genanvendt. I årevis har det store forbrændingsanlæg ellers lovet, at det tal lå på 75 procent. Det afslører ingeniøren.dk.

Af Christian Valsted

Vestforbrænding ved ikke, hvor meget plastikaffald, der rent

faktisk bliver genanvendt.

I dag afsætter Vestforbrænding genbrugsplast til udlandet gennem aftaler og i årevis har meldingen været, at minimum 75 procent af plasten blev genanvendt.

Interne dokumenter, som mediet Ingeniøren er i besiddelse af gennem agtindsigt, viser imidlertid, at Vestforbrænding ikke aner, hvad der sker med en stor del af det plastikaffald, som borgerne i Rødovre sirligt har sorteret.

I en mail til bestyrelses¬formand Ole Bondo Christensen skriver direktør på Vestforbrænding, Peter Basland, den 1. Juli,

at der umiddelbart kun kan bekræftes en reel genanvendelse på cirka 31 procent i 2018.

Det fik senere på sommeren Vestforbrænding til at udsende en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skrev, der ikke var klarhed over den faktiske genanvendelse med den tyske virksomhed ALBA Group, der modtager plasten fra Vestforbrænding.

Gemmer selv affaldet

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro (S), er en del af Vestforbrændings bestyrelse og han er overraket over, at kun en tredjedel af det indsamlede plast med sikkerhed bliver genanvendt.

”Da jeg hørte om tallene, blev jeg forfærdelig ked af det. De tal kom bag på alle og vi må konstatere, der er et hul i kontrakten med vores antagelser af plastikaffaldet. Fejlen ligger hos Vestforbrænding, for vi skal altid sikre os, at en underleverandør leverer som aftalt i kontrakten,” siger Jan Kongebro, inden han oplyser, at Vestforbrænding i første omgang stopper med at fragte plastikaffaldet til Tyskland.

”Det har vi sat i bero og i stedet får vi opmagasineret al plastikken i Frederikssund, hvor det bliver presset sammen til store plastik-baller, indtil vi har indgået en ny aftale med ALBA Group i Tyskland eller fundet en ny aftager af affaldet,” siger Jan Kongebro, inden han understreger, det stadig er uhyre vigtigt at fortsætte med at sortere plastikaffald.

”Hvis man som borger får den tanke, at det nu kan være lige meget med at sortere plastikaffald, er det forkert. Genbrug af plast sparer masser af CO2 og vi skal fortsætte med at sortere som hidtil. Nu bliver al affaldet opbevaret, indtil vi har fået helt styr på, hvordan det skal genanvendes,” siger Kongebro.