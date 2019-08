Ny mobil lærer børn om rettigheder og hjælp

På mandag kickstarter Børns Vilkår en måned med fokus på børns rettigheder og muligheder, når livet er svært. Foto: Børns Vilkår

Børnemobilen På mandag inviteres alle forældre i Rødovre til samtalesalon om børns rettigheder og muligheder for hjælp, når livet er svært.

Af André Bentsen

BørneMobilens besøg på folkeskolerne i Rødovre Kommune: Dato Skole 3.-4. september Hendriksholm Skole 5.-6. september Rødovre Skole 9.-10. september Nyager Skole 11.-13. september Islev Skole 16.-17. september Tinderhøj Skole 18.-19. september Valhøj Skole

Hvordan kan det være, at BørneTelefonen hos Børns Vilkår sidste år havde knap 50.000 samtaler med børn og unge, der havde brug for rådgivning om alt fra kæresteproblemer og ensomhed til overgreb. Det kan forældre i Rødovre på mandag blive kloge på, når BørneMobilen inviterer til gratis samtalesalon på Rødovre Bibliotek fra kl. 19.00-20.30.

Der er nemlig alt for mange børn i Danmark, der står alene med deres problemer, også i Rødovre.

I september måned kører kører BørneMobilen derfor ud til skolerne i Rødovre for at styrke børn og unges viden om handlemuligheder og mod til at søge hjælp når noget er svært.

Først er det dog forældrenes tur.

Til samtalesalonen kan de få et unikt indblik i børn og unges fællesskaber gennem børnenes egne fortællinger om mobning, konflikter og mistrivsel. Der vil være fokus på, hvordan man som forælder kan understøtte gode fællesskaber, og der vil være mulighed for at dele egne udfordringer og erfaringer med andre forældre.

Rettigheder og muligheder

Med afsæt i andre børns fortællinger fra BørneTelefonen, vil BørneMobilen styrke elevernes viden om handlemuligheder – herunder også BørneTelefonens anonyme rådgivningstilbud. Gennem aktiviteter og øvelser oplyses eleverne om deres rettigheder og muligheder for at søge hjælp, når livet er svært.

”I Rødovre Kommune vil vi gerne være med til at understøtte, at alle børn og unge får et godt børne- og ungeliv. BørneMobilens besøg på alle kommunens skoler er et af flere initiativer, der skal styrke børn og unges læring, trivsel og udvikling. Endvidere er det vigtigt, at alle børn og unge i Rødovre oplever at være en del af trygge læringsfællesskaber, hvilket BørneMobilen også er med til at understøtte. Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge trives for, at de kan udvikle sig optimalt og være læringsparate. Derfor er det vigtigt, at vi styrker børn og unges viden om handlemuligheder, når noget er svært,” siger Tina Marker, der er skolechef i Rødovre Kommune.

Hun glæder sig over BørneMobilens besøg på skolen. Den er en del af et samarbejde mellem Børns Vilkår og TrygFonden, der siden 2008 har samarbejdet om at hjælpe stadig flere børn i Danmark via BørneTelefonen. BørneMobilen er en del af dette samarbejde og håbet er at hjælpe børn, der normalt ikke ringer af sig selv.

”Med BørneMobilen vil vi også komme i kontakt med børn, som normalt ikke bruger BørneTelefonen. Det giver os mulighed for at hjælpe flere, samtidig med at det kan give os endnu større viden om, hvad der rører sig i børnenes liv. Når vi ved det, kan vi blive endnu bedre til at tale børnenes sag,”, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

”Børnene har hele tiden haft en linje til én, der lytter. Nu kommer BørneTelefonen ud til børnene, så de kan sætte ansigt på rådgivningen og få et indblik i, hvilke problemer andre børn har. Det kan styrke dem i at tale højt om små og store ting, der fylder i hverdagen”, tilføjer direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen.