Ny dækning af Mighty Bulls

Udgangspunktet for blokindlæggene er Mighty Bulls, men det er dansk ishockey generelt, som der gives en mening om i løbet af sæsonen. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre Lokal Nyt har altid dækket ishockey intenst, hvilket din lokalavis fortsat vil gøre. Men udviklingen på Internettet betyder, vi går væk fra den gammeldags dækning. I stedet vil vi have bloggen 'Rundt om hockeyen'.

Af Peter Fugl Jensen

Vi må erkende, vi ikke kan konkurrere med dem, som skaber nyhederne. I dette tilfælde drejer det sig om, at Mighty Bulls er den nyhedsskabende og de ønsker selv at ‘breake’ deres nyheder. Det er bare umuligt at konkurrere med nyhedsskaberne selv.

Samtidig må vi også erkende, at den nye ledelse, bestyrelse samt administration, er langt mere professionel end tidligere set, så de sædvanlige rygter og lækager er stort set en saga blot.

Samtidig er vores dækning af kampene og de efterfølgende interviews bare et blandt mange medier, når Mighty Bulls spiller.

Derfor er vores læsertal skræmmende få og vi må erkende, at Rødovre Bokseklub og Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, der ønsker et samarbejde med lokalavisen, trækker flere læsere end Mighty Bulls, fordi vi er de eneste, som dækker de to ellers mindre sportsgrene.

Et andet eksempel er RSIK. Når vi dækker et LM eller DM for ungdommen runder vi ofte 10.000 læsere, mens RMB, på en god aften i grundspillet, kan trække op mod 100 læsere. Ja, du læste rigtigt – et hundrede på en god dag.

Så få læsere ønsker vi ikke længere at bruge ressourcer på.

Men vi vil fortsat følge Mighty Bulls. Der vil dog ikke være kampreferater

fra hverken ude- eller hjemmekampe, men der imod iskolde fakta på hjemmesiden.

Her i avisen vil man stadig vide, hvordan det går RMB resultatmæssigt og der vil være inter-

views med spillerne, som vi jævnligt vil have efter en hjemmekamp.

Et nyt tiltag

I stedet vil vi have en blog på rnn.dk, hvor deres skribent, Peter Fugl Jensen, vil komme med konstruktive, positive såvel som negative, syn på ‘livets gang’ fra Rødovres førende sportshold.

Der vil blive lagt op til dialog, sættes spørgsmålstegn og der vil være grundig og underbygget journalistik med udgangspunkt i tyrene.

Der vil komme blokindlæg efter behov, så det kan være flere gange om ugen til et par gange om måneden. Det vigtigste er, at det er interessant, når man følger Mighty Bulls på godt og ondt.

En positiv start

Blogindlæggene kan være alt fra økonomi, resultater på isen, truppen, præstationer, hvad der sker i kulissen, kampafvikling, samarbejdet med moderklubben, kritik af kritikere eller såkaldte selvudnævnte eksperter. Kort skrevet – alt omkring Rødovre Mighty Bulls, som er interessant.

Peter Fugl Jensen er tilbage med den skarpe pen, når dansk ishockey

analyseres set med glødende rødovreøjne. Foto: Brian Poulsen

Det er ingen hemmelighed, at de første blogs vil være positive, for Mighty Bulls er en virksomhed i rivende udvikling økonomisk, hvilket har afspejlet sig i en markant bedre trup i denne sæson.

Jeg vil dog overraske mig selv, hvis jeg ikke finder den skarpe pen frem i løbet af sæsonen, for jeg er kendt i sportens verden for at være en hård kritikker, der kan få pressede personer eller personer med skjult agenda til at hade mig. Men fakta er, at jeg meget sjældent tager fejl i mine vurderinger, men at sandheden kan være ilde hørt.

Det har også skabt respekt om min person, fordi jeg tør stå frem med den kritik, som ingen andre tør give.

Baggrunden for blogindlæggene bliver mine godt 25 år, hvor jeg har dækket Mighty Bulls, mit indgående kendskab via bestyrelsesarbejde i både RMB og RSIK samt min frivillige indsats som holdleder i ungdomsishockey.

Så du kan se frem til at blive overrasket, rystet, enig, uenig, forarget og underholdt, når min ishockeyblog starter i dagene op til den første træningskamp, som er på torsdag den 15. august ude mod Rungsted.