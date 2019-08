NHL-stjernen Pääjärvi melder sin ankomst

Jesper Jensen Aabo kommer tilbage til barndomsklubben på fredag. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Hockey stars På fredag går det løs og det bliver med endnu en NHL-spiller, nemlig Magnus Pääjärvi fra Malmö Redhawks. Herning tropper op med en busfuld supportere og i Malmø er interessen for Hockey Stars også vokset.

Af Peter Fugl Jensen

Hockey Stars har premiere på fredag og allerede i mandags kunne arrangørerne melde alle siddepladser udsolgt. Men fortvivl ikke, der er stadig masser af ståpladser tilbage, faktisk 1500. Så der er stadig god plads i hallen, der med garanti bliver stemningsfyldt.

For Herning sender en bus afsted til Rødovre og uldjyderne har meldt ud, at bussen er udsolgt, hvilket betyder, at der minimum kommer 59 fans fra den jyske Hede.

Der skal se deres egne spillere, blandt andet deres nyindkøb, men her på avisen gætter vi på, at de medrejsende fans glæder sig endnu mere til at se deres bysbarn Frederik Andersen lukke af i målet. Den 29-årige keeper er i dag en af de højest profilerede målmænd i NHL og klar førstevalg for Toronto Maple Leaf.

Det bliver spændende, om han kan stoppe Lars Eller, Mikkel Bødker og resten af Mighty Bulls trup, når Herning og Rødovre tørner sammen i den første semifinale klokken 18.

Cirka 100 supportere fra Malmø

Senest kan man se på Malmö Redhawks hjemmeside og de sociale medier, at interessen i Malmø er stigende for Hockey Stars som fredagen nærmer sig og Redhawks har meldt truppen ud. Der forventes derfor omkring 100 supportere fra vores broderland.

Truppen er interessant, for den er med Malmøs danske spillere suppleret op med tre NHL-spillere. Senest har Magnus Pääjärvi Svensson meldt sin ankomst. Han spiller sammen med Mikkel Bødker i Ottawa Senators, er vokset op i Malmø og ser frem til at spille med i Hockey Stars.

Ud over Päärjärvi er André Burakowski fra Washington Capitals og Rasmus Andersson fra Calgary Flames med i truppen.

Rødovredrenge tilbage

Målmand for Redhawks bliver Frederik Dichow, som oprindelig er fra Vojens. Han skiftede i denne sæson til Redhawks. Af backs er der en ægte rødovretrio, nemlig Malte Setkov, Matias Lassen og Jesper Jensen Aabo. Den fjerde back er Rasmus Andersson.

Matias Lassen er også tilbage i barndomsklubben, når han spiller med

Redhawks på fredag.

Ud over de to NHL-stjerner har Redhawks fire danskere forward i truppen. De to er fra Hvidovre, Nemlig de unge talenter Mathias L. Hansen og Victor Cubars, der forventes at spille for Redhawks U20 SuperElit i denne sæson.

Desuden er det landsholdsspillerne Frederik Storm, Nicolai Meyer og Jesper Jensen, hvis ishockeyrødder trækker tilbage til henholdsvis Gentofte, mens Meyer og Jensen er fra Frederikshavn.

Det kombinerede danske hold med NHL-stjerne møder Aalborg Pirates i den anden semifinale.