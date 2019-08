Naturgas er vejen frem, hvis du ønsker at redde miljøet

SPONSORERET INDHOLD Der er mange måder, du kan være med til at spare på dit CO2-forbrug og dermed hjælpe miljøet. En af de måder, du kan gøre dette på, er ved at gå over til naturgas, når du skal have opvarmet dit hus.

Det er blevet mere og mere populært at investere i et gasfyr, der er en af de mest miljøvenlige opvarmningsmuligheder, du finder på markedet. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor du skal skifte til et gasfyr, hvad du skal være opmærksom på, og hvorfor naturgas er vejen frem, når det kommer til at hjælpe den Jord, du, dine børn og børnebørn skal leve på i mange år fremover.

Hjælp miljøet – og spar penge

En af de ting der muligvis kan få dig til at skifte over til naturgas er, at det kan medvirke til en stor besparelse på varmeregningen. Ejer du eksempelvis et gammelt oliefyr, eller benytter du dig af elvarme, vil du, ved at skifte til et gasfyr, kunne spare mellem 40 og 50 procent på varmeregningen.

Derudover er der også en række andre fordele ved at skifte til naturgas. En af de allerede nævnte er, at du kan hjælpe miljøet. Gas er nemlig den af de fossile brændstoffer, som er mest miljøvenlig. Den udskiller blandt andet færre svovlilter og kvælingsstoffer end olie- og el-varme. På den måde kan du nemt og effektivt reducere din husstands CO2-udslip.

Udover at være et fossilt brændstof behjælpelig til opvarmning af boligen, kan naturgas blandt andet også benyttes i forbindelse med madlavning eller til at tørretumble tøj.

Hvordan fungerer et gasfyr?

Et gasfyr fungerer ligesom et hvilket som helst andet fyr. Du fodrer fyret med brændstof, som den laver om til varme. Et naturgasfyr varmer dit hus op ved at brænde den naturgas af, som føres ind i brænderen. I gasfyrets kedel brændes gassen, og varmen fra den afbrænding bruges efterfølgende til at opvarme det vand, som løber ud i husets radiatorer eller gulvvarmesystem.

Et gasfyr har i gennemsnit en nyttevirkningsgrad på 108 procent. Det kan lyde underligt, at nytteværdien kan komme over 100 procent, men det skyldes den effektive kondenserende metode, der anvendes. Det betyder, at når gasfyret omdanner naturgas til varme, går der ingen energi tabt. Her finder man også en af grundene til, at et gasfyr kan vise sig at være en økonomisk gevinst i det lange løb.

Hvordan får jeg et gasfyr installeret?

Har denne artikel givet dig et ønske om at få et gasfyr installeret, kan du relativt nemt få installeret et naturgasfyr i din bolig. Det er en autoriseret VVS-installatør, der skal stå for installationen af dit nye gasfyr, og priserne på selve fyret vil variere alt efter kedeltype samt installationsarbejde.

Typisk ligger prisen på mellem 30 til 35 tusind kroner ved udskiftning fra et gammelt gasfyr til et nyt. Ejer du derimod et oliefyr og ønsker at skifte til gas, skal du betale mellem 35 til 45 tusind kroner.