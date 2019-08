Mød NHL-stjernerne i Rødovre Centrum

Lars Eller var en yderst populær herre, da han sidste sommer besøgte Rødovre med Stanley Cup-trofæet. Foto: Brian Poulsen

stjernedrys Med næsten 2000 solgte billetter i forsalg, er Hockey Stars allerede en succes. På fredag går det løs.

Af Peter Fugl Jensen

Hockey Stars har premiere på fredag og allerede i mandags kunne arrangørerne melde alle siddepladser udsolgt. Men fortvivl ikke, der er stadig masser af ståpladser tilbage, faktisk 1500. Så der er stadig god plads i hallen.

“Det er et arrangement, som vi glæder os utrolig meget til, for der bliver talt meget om det i omklædningsrummet,” siger Mads Eller, der kommer til at spille på hold med storebror, Lars.

“Jeg ved ikke, om vi kommer i kæde sammen, men det kunne være sjovt at konkurrere i Skills Competition, så vi kan se, hvem af os der er hurtigst eller skyder hårdest,” sagde Mads Eller, da han trak lod om 2 x 4 siddepladser, som Rødovre Lokal Nyt havde udlovet.

Det er i øvrigt et interview, som kan ses på avisens Facebook side, hvor også idémand Morten Bødskov fortæller om Hockey Stars og hvorfor det bliver en unik oplevelse.

Mød stjernerne i RC

Selvom Hockey Stars officielt starter klokken 16 med fanzone foran Rødovre Centrum Arena, så kan man komme eventet i forkøbet.

“Det kan man i Rødovre Centrum, hvor Lars Ellers, Mikkel Bødker og Frederik Andersen skriver autografer og man kan få selfies med NHL-stjernerne,” fortæller Morten Bødskov.

Klokken 17 åbner dørene til Rødovre Centrum Arena.

“Selvom der er en time til det går løs på isen, så vil man nemt kunne få tiden til at gå. Man kan få trykt sit navn på en Coca Cola dåse, se på og købe merchandise. Al overskud går til dansk ishockey-ungdom,” siger Bødskov om det sympatiske initiativ.

Semifinalerne starter klokken 18 og klokken 19.30 er der Coca Cola Skills Challenge.

Herefter er der bronzekamp, som følges op af anden halvdel af Coca Cola Skills Challenge.

Finalen spilles klokken 21.25 og, som i de øvrige kampe, spilles der tre mod tre, så det bliver med masser af afslutninger og forhåbentlig også mål. Det hele slutter klokken 22.15 med præmieoverrækkelse.