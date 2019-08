Lyn slukkede det halve af Rødovre

Et lyn slog torsdag eftermiddag ned i en skorsten på Islevvænge. Ingen personer kom alvorligt til skade Foto: Michael Paldan

vildt vejr Først kom lysglimtet og sekundet efter et øredøvende brag. Et kraftigt lyn splintrede i går eftermiddags en skorsten på Islevvænge og kortsluttede det halve af byen.

Af Christian Valsted

Lynnedslag rammer hovedsageligt i sommermånederne og torsdag eftermiddag var Rødovre centrum for det voldsomme naturfænomen, da et lyn med voldsom kraft slog ned i skorstenen på Islevvænge.

Murbrokker blev efterfølgende fundet mere end 60 meter væk og Benny Pedersen fortæller til Lokal Nyt, at han aldrig har oplevet noget lignende. Han befandt sig i sit soveværelse, da lynet slog ned i naboens skorsten.

”Jeg så et glimt ud af øjenkrogen og lige med det samme kom braget,” fortæller 53-årige Benny Pedersen, der ikke var et øjeblik i tvivl om, at lynet måtte være slået ned lige i nærheden.

”Der lugtede straks af svovl i soveværelset og da jeg kiggede ud i haven, kunne jeg se, at der lå murbrokker over det hele,” siger Benny Pedersen, der herefter tog kontakt til sin nabo for at sikre sig, at hun var okay.

”Hun havde det efter omstændighederne godt, men hun skulle lige sunde sig lidt. Knaldet var så højt, at hun ikke kunne høre hvad jeg sagde. Hun var kortvarig døv,” siger Benny Pedersen, der også kunne konstatere at alle naboens stikkontakter var blevet blæst ud af væggen.

Mange ude strøm

Flere naboer kom hurtigt ilende til og de kunne konstatere, at restener af den knuste skorsten lå helt ude på parkeringspladsen ved Islevvænge, hvor hverken personer eller biler heldigvis var blevet ramt.

”Det var godt nok et held. Tænkt hvis man lige havde været ude i haven eller på vej ind ad hoveddøren. Det kunne være gået grueligt galt, hvis man havde fået sådan en mursten i hovedet,” gisner Benny Pedersen.

Lynnedslaget var så kraftigt at flere områder var uden strøm. I Facebook-gruppen ’Facebook Rødovre’ delte flere borgere deres oplevelser. Lyskrydsene ved Rødovre Centrum og ved Jyllingevej var blandt andet ude af drift og også i Grøndalslund Kirke, i IrmaByen, på Rådmands Billes Vej og i Horsevænget bukkede flere HFI-relæ under.

DMI oplyser til Lokal Nyt, at nedslaget blev registret klokken 14 og at det bestemt ikke er usædvanligt, at et kraftigt lynnedslag kan lamme et større område.

DMI skriver på deres hjemmeside, at spændingsforskellen kan være op til mange millioner volt, og strømstyrken kan være adskillige hundrede tusind ampere i løbet af de mikrosekunder, hvor lynet springer. Derved når temperaturen i selve lynet typisk op omkring 30.000oC, hvilket er fem gange varmere end solens overflade.