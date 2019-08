Lokalformand: “Alle kan melde sig på banen”

Socialdemokratiet siddet tungt på magten i Rødovre og partiets kommende spidskandidat kunne meget vel tænkes at blive Rødovres kommende borgmester, hvis mandaterne i 2021 fordeler sig ligesom i 2017. Billedet er fra valgfesten i Viften i 2017. Foto: Arkiv

politik I starter af september vil Socialdemokratiet forsøge af finde partiets kommende borgmesterkandidat på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis flere kandidater melder sig på banen, kan processen dog ende med en urafstemning.

Af Christian Valsted

Mandag den 9. september er der ekstraordinær generalforsamling i Socialdemokratiet, hvor eneste punkt på dagsordenen er valg af spidskandidat til kommunalvalget om to år.

Partiets gruppeformand Britt Jensen har meddelt, at hun ønsker at stille op som borgmesterkandidat og foreløbig er hun den eneste, der officielt har meldt sit kandidatur.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, har offentligt meddelt, at Britt Jensen har hans fulde og helhjertede opbakning som partiets spidskandidat.

”Britt har hjertet på rette sted, er ekstremt vid-

ende, god til at sætte en retning og i øvrigt en rigtig omsorgsfuld kammerat,” skriver han til Lokal Nyt.

Også formanden for Børne- og Ungeudvalget, Michel Berg, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jan Kongebro, formanden for Beskæftigelsesudvalget, Annie Arnoldsen Petersen, samt formand for kultur- og fritidsområdet, Lene Due, afviser at være i spil som partiets frontfigur inden det næste valg.

Det kan derfor umiddelbart være svært at se, hvem der skulle kunne udfordre partiets kronprinsesse Britt Jensen, der har været udvalgsformand siden 1996.

Lokalformand Lars Otto Harritslev Lauritzen tror umiddelbart heller ikke, at der kommer andre kandidater inden den ekstraordinære generalforsamling, men han opfordre alle til at komme på banen.

”Man skal aldrig sige aldrig og det er nu, man skal slå til, hvis man ønsker at være borgmesterkandidat. Det er en demokratisk proces og alle kan melde sig,” siger Lars Otto Harritslev Lauritzen, som ikke anser det som realistisk, der vil blive valgt en spidskandidat udenfor den socialdemokratiske Kommunalbestyrelsesgruppe.

”Men igen, det er i demokratiets navn, at alle kan melde sig, så det opfordrer jeg til,” siger Lars Otto Harritslev Lauritzen.

Ifølge partiets vedtægter kræver det dog, at man har været medlem af partiet i minimum to år og i øvrigt har betalt kontingent.

Kan ende med urafstemning

Hvis flere kandidater ønsker at blive Socialdemokratiets spidskandidat, kan det ende med en urafstemning og det vil i så fald udskyde processen med at finde en spidskandidat i flere måneder, spår Erik Nielsen. Hvis ingen andre kandidater melder sig mindst fire dage før den ekstraordinær generalforsamling, kan Britt Jensen vælges på aftenen, men der går en helt anden procedure i gang, hvis flere kandidater er i spil.

”En urafstemning kan godt risikere at tage flere måneder og skabe intern uro, hvikke ikke er sundt. Men det er jo en demokratisk proces, så tiden må jo vise, om der er nogen, der melder sig til generalforsamlingen,” udtaler borgmester Erik Nielsen til danskekommuner.dk.