Let’s make Heerup Museum great

Enhedslistens Marianne Christensen mener er udvidelse af Heerup Museum er til glæde og gavn for alle der værdsætter Henry Heerup. Foto: Michael Paldan

læserbrev I Rødovre har vi mange ting vi kan prale af. Tænk en gang, vi har også et kunstmuseum – og så er det endda et Henry Heerup museum!

Af Marianne Christensen, Enhedslisten i Rødovre

Heerup den fantastiske, farveglade, fantasifulde folkehelt, som alle kan lide. Ja alle elsker Heerup, unge og gamle, børn og voksne. Mange mennesker er i årenes løb kommet til Rødovre for at se på Heerups kunst – hans symbolrige, sansemættede, farvestrålende malerier, hans storslåede stenfigurer og ikke mindst de berømte skraldemodeller. Heerup er ikonisk i Rødovre – men også langt ud over kommunens – ja, landets grænser. Alle vil se Heerup – og det forstår man. Derfor er skuffelsen også stor hos de gæster, der er kommet for et se en af museets særudstillinger, når de erfarer at Heerup bliver gemt væk så længe. Men pladsmanglen gør dette nødvendigt. Derfor ville en udvidelse af museet være et stort plus for kunsten, for kulturen, for Rødovreborgerne og for alle dem uden for Rødovre, der elsker og værdsætter Heerup.

En sådan udvidelse vil udvikle sig til en ren win – win situation, en intelligent investering som man kalder det, for der er nemlig god business i at have fokus på kulturen – både økonomisk og sundhedsmæssigt. Adskillige forskningsprojekter, både herhjemme og internationalt, har dokumenteret, hvordan kulturel aktivitet kan hjælpe mod eksempelvis angst, depression og højt blodtryk. Ydermere skal det tilføjes at folk generelt holder af at gå på museum. I Den nationale Brugerundersøgelse, som Slots- og Kulturstyrelsen har offentliggjort vurderer brugerne museumsoplevelser meget positivt og alt i alt scorer museerne 8,6 på en skala fra 1 -10. Så hvad venter vi på? Let’s make Heerup Museet great (again).