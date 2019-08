Legionella på flere skoler

Der er badning forbudt på en lang række af byens skoler, efter Rødovre Kommune har fundet forhøjet koncentrationer af legionella. Foto: Arkiv

legionella Der er badning forbudt på en lang række af byens skoler, efter Rødovre Kommune har fundet forhøjet koncentrationer af legionella. Kun på Nyager Skole, Islev Skole og på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen kan eleverne bade.

Af Christian Valsted

Der er fundet forhøjet koncentrationer af legionella-bakterien på flere varmtvandsanlæg på kommunens skoler. Derfor har Rødovre Kommune med øjeblikkelig virkning forbudt al badning på Rødovre Skole, Tinderhøj Skole, Valhøj Skole, 10. klasseskolen på Milestedet og Hendriksholm Skole. Kun på Nyager Skole, Islev Skole og på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen kan eleverne gå glade i bad efter idrætstimerne.

Rødovre Kommune har indkøbt såkaldte Oxipermanlæg, der bekæmper legionella og legionærsyge med blandt andet klordioxid og UV-lys.

Anlægget har været i gang på Nyager og er nu opsat på de øvrige skoler.

”Det er et anlæg, der slår bakterierne ihjel og de skal virke, før der kan bades igen,” siger Robin Rahbek, der er ejendomschef i Rødovre Kommune.

Farlig lungesygdom

Hvis det varme vand er for koldt formerer den farlige legionella-bakterie sig faretruende og hvis man indånder bakterien kan man blive ramt af den farlige lungesygdom legionærsyge.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) trives Legionella bedst i lunkent og stillestående vand og smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Idet mange forskellige vandanlæg kan sprede forstøvet vand, er der flere mulige smittekilder, men brusebadning antages at være den hyppigste smittevej.

SSI oplyser, at det kolde vand ikke skal under 20 grader, at det varme vand mindst er 50 grader varmt og at varmt samt koldt vand først blandes, lige når det skal bruges, hvis man skal undgå vækst af Legionella i et vandsystem.

Kalk i vandrør

Rødovre Kommune renoverede i begyndelsen af sommerferien nogle vandrør på Nyager Skole og her konstaterede man, at mange vandrør var stoppet til med kalk. Den mindre gennemstrømning betyder, at vandet hurtigere bliver afkølet og kommer under 50 grader, inden det når ud gennem brusehovedet. Efterfølgende målinger viste, at der var en forhøjet koncentration af Legionella på Nyager Skole og derfor blev der også foretaget målinger på kommunens øvrige skoler.

”Det er det varme vand, der er problemet. Hvis det kommer under 50 grader, skabes der forudsætning for legionella,” fortæller Robin Rahbek.

Oxipermanlægget har gjort sit job på Nyager Skole og det forventes, at eleverne på Rødovre Skole, Tinderhøj Skole og Hendriksholm Skole igen kan gå i brusebad i uge 36. På Valhøj Skole er datoen den 15. september, mens det først forventes, at bruserne på Milestedet kan bruges fra 1. oktober.

”Det er de datoer, vi arbejder henimod, men der kan selvfølgelig ske ændringer,” siger Robin Rahbek.