Kunst og kolonihaveliv smelter sammen i Islev

Sådan så det ud sidste år, da 'Kolonien' havde inviteret lokale skolebørn på rundvisning i kolonihaven. På billedet viser kunstner Pelle Staack, hvordan man laver kunst med papir og saks. Foto: Arkiv

kunst i kolonihaven: Kunstnere fra ind- og udland inviterer til samtidskunst og hotdogs i haveforeningen Sommerhuskolonien ABC på næste lørdag.

Af Christian Valsted

Der sker ting og sager i den lille idylliske kolonihaveforening ABC i Islev.

I disse dage er kunstforeningen ’KOLONIEN’ i gang med forberedelserne til en kunstudstilling, hvor hele byen er inviteret med.

Kunstforeningen består af 11 kunstnere og kuratorer, som bruger store dele af sommerhalvåret i deres kolonihaver i ABC. Ved den tilbagevend-

ende kunstudstilling bliver disse haver forvandlede til udstillingsrum, hvor hver kunstner eller kurator har inviteret et udvalg af aktuelle kunstnere fra ind- og udland og/eller selv bidrager med kunstværker.

”De 11 udstillingssatellitter ligger hist og her i det lille kolonihavesamfund og samler kunst og kolonihaveliv i en helt særlig kunstoplevelse, hvor man må gå lidt på opdagelse for at skelne de enkelte værker blandt havernes øvrige artefakter,” fortæller Marie Braad Larsen, der er én af kunstnerne.

Liv og fællesskab i haveforeningen

Det er tredje gang, at kunstforeningen inviterer til sensommerdage med samtidskunst, musik, performance, øl, hotdogs og tombola i haveforeningen.

Udstillingen indgår i det liv og fællesskab, som findes i haveforeningen og skaber en unik kunstop-

levelse for børn og voksne i lokalområdet – og for alle med interesse for ny kunst, lyd og performance.

”Med dette alternative udstillingsformat trækker udstillingen samtidskunsten ud af museets og galleriernes hvide firkanter til et mere intimt, hjemligt og afsøgende møde mellem kunst, kunstner og beskuer,” forklarer Marie Braad Larsen.

Udstillingen åbner lørdag den 17. august klokken 14 og lukker igen tirsdag den 3. september.