Kærlighedsbutikken lukker Rødovredagen

Rødovredagen er er en festdag, hvor debatter, musik, mad, workshops, kultur- og foreningsaktiviteter danner rammen om fællesskabet i Rødovre. I år slutter Love Shop dagen af med koncert klokken 19. Foto: Presse

Rødovredagen Love Shop er årets musikalske hovednavn, når Rødovre Kommune lørdag den 7. september inviterer alle til ’Rødovredagen’

Af Christian Valsted

Fakta Musikalske oplevelser på Rødovredagen 2019 Love Shop

Nomader med hjemve

South Coast Stompers

Jangmark & The Masters of Sving

Rødovre Korskol

Årets store lokale folkefest får et flot musikalske punktum. Det bliver nemlig det ikoniske danske band ’Love Shop’, der giver den afsluttende koncert på rådhuspladsen.

De garvede veteraner udsendte tidligere i år albummet ”Brænder Boksen Med Smukke Ting” og er klar til at indtage Rødovre med storm.

’Love Shop’ spiller på rådhuspladsen klokken 19 lørdag den 7. september. I løbet af dagen er der mulighed for at få en række musikalske oplevelser. For eksempel kan man få en helt særlig koncertoplevelse i Kommunalbestyrelsessalen på rådhuset, der er tegnet af Arne Jacobsen. Her spiller ’Nomader med hjemve’ dansksproget poetisk pop.

Det endelige program for dagen forventes at være klar i midten af august. Du kan læse mere om dagen her.