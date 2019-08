Jokes fra bassinkanten

En svømmehal og en af landets absolut største komiske stjerner bliver til virkelighed til september, når Anders Matthesen alias 'Anden', med klassisk stand-up som omdrejningspunkt, kommer til Vestbad. Foto: Robin Skjoldborg

stand-up Anders ’Anden’ Matthesen skal til september optræde med klassisk stand-up i Vestbad. Ja, du læste rigtigt – i Vestbad.

Af Christian Valsted

Der er ikke meget at grine af i Vestbad for tiden og så alligevel. For selvom endnu en forsinkelse har udskudt åbningen af det nyrenoverede friluftsbad, er der garanti for latterkramper i den store svømmehal til september.

Det er, noget utraditionelt, nemlig lykkedes Vestbad at få en af landets ypperste stand-up komikere til at spænde korkbæltet og underholde fra bassinkanten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vestbad om, hvordan aftalen er kommet i stand, men på Facebook skriver Vestbad selv, at svømmehallen for én dag omdannes med tribuner og siddepladser rundt om det store 25 meter bassin.

”I bassinet foran scenen vil flydende VIP pladser på liggestole være centrum for en unik aften, hvor Anders Matthesen kan opleves på helt tæt hold,” skriver Vestbad selv om arrangementet.

Showet kan opleves lørdag den 21. september og billetsalget er startet.