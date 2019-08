Hvordan forbedre du din infratruktur?

SPONSORERET INDHOLD - succesfulde kolleger giver en succesfuld virksomhed.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sidder du som leder af enten en mindre eller større virksomhed og spekulerer på, hvordan du kan opretholde den bedst mulige infrastruktur for dig og dine kollegaer?

Infrastrukturen er basen for en virksomhed og det der er byggestenen for, at den kan vækste og få succes. Hvis ens kolleger ikke trives, kan det modsat have store konsekvenser for virksomhedens fremtid. Samtidig stiller det en over for dilleamet; hvordan er man en god chef? Det er vigtigt, at virksomheden kan fungere i det daglige virke.

Ingen er stærkere end det svageste led

Motiverede medarbejdere er vigtigt for, at alt andet i virksomheden kan fungere optimalt. Det er vigtigt, at der er en god kommunikation imellem chef og medarbejdere, og medarbejderne imellem. Som leder kan man foretage flere små og store indsatser, som kan styrke infrastrukturen og forholdet til sine kolleger.

Infrastrukturen er en vigtigt brik i puslespillet og et godt samspil mellem de mange led afgør, hvor konkurrencedygtig en virksomhed er. Ingen er stærkere end det svageste led.

Kvalificerede ansatte

Som leder af en virksomhed er det vigtigt, at finde den bedst mulige medarbejdersammensætning. Det er nødvendigt, at man som virksomhed har nogle kerneværdier og mål, som alle ansatte kan stå inden for. Kollegerne imellem skal kunne fungere og samarbejde, for at virksomheden kan gå op i en højere enhed.

Det kan være svært at finde netop de mennesker, som matcher de kvalifikationer, man ønsker hos sine ansatte og man kan hurtigt komme til at drukne i ansøgninger.

Det er dog vigtigt, at man ikke vælger den første og bedste, men overvejer både personernes kvalifikationer og personlighed. Hvis man som virksomhed har meget specifikke krav til den kommende kollega, kan det være en fordel at benytte sig af et konsulentfirma, som muligvis ligger inde med flere kontakter og redskaber. Balligsager.com er et godt eksempel på et konsulentfirma, som særligt specialisere sig inden for rekruttering og karriererådgivning. Ballisager har stor erfaring med, hvilke kompetencer der er behov for i de forskellige leder- og specialist-stillinger. Det er vigtigt at have styr på jeres krav og ønsker til den nye leder/specialist på forhånd, så er det nemmere at tiltrække de rette kandidater.

Skab de bedste rammer for din virksomhed

Danskerne opholder sig meget inden døre, og en stor del af tiden tilbringer de på arbejdet. Ligemeget hvilken branche din virksomhed befinder sig i, så er indeklimaet virkelig vigtigt for helbred og hermed ydeevnen. Indeklimaet på arbejdspladsen er af stor betydning og må ikke være skyld i, at man pådrager sig sygdomme eller generes i det daglige arbejde.

Et dårligt indeklima påvirker folks koncentrations- og arbejdsevne negativt og kan være skyld i øget sygefravær.

Indeklimaet er sammensat af flere miljømæssige fænomener, for eksempel luftfugtighed, temperatur og luftens renhed. Luftens kvalitet er ofte bestemt af ventilation, antal personer, forurening, afgasning fra materialer og rengøringen i rummet. Indeklimaet er ikke kun luften, men også støj, lys og temperatur.

Det kan være svært at tilfredsstille alle, men det er vigtigt at gøre sine ansatte den tjeneste, at passe på indeklimaet.

Beløn dine kolleger for deres indsats

Det er ikke altid nok, kun at give en af virksomhedernes afdelinger konstruktiv tilbagemelding. Det er vigtigt også at tage fat i den enkelte medarbejder og snakke om deres indsats, konstruktivt.

Det er vigtigt at alle trives. Man kan belønne sine medarbejdere på mange måder. Flere firmaer giver gaver til jul og nogle også til fødselsdage eller andre højtider. Det kan være svært at finde en gave, som alle vil sætte pris på. Men til tider kan man også blive træt at chokolade og billig vin.

Hvis man ønsker at give en gave, som alle i forvejen bruger i deres hverdag, så tilbyder flere firmaer pakkeløsninger eller giver tilbud på mængdeindkøb.

Hvis man for eksempel kigger på Damask.dk findes der en lang række gaveideer, som alle kan bruge i hverdagen. Personalegoder er altid tiltalende for ens ansatte og gør endelig altid dine ansatte opmærksomme på, hvilke goder de har glæde af som ansat i din virksomhed.