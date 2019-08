Hver tredje ønsker fred

Der var mange forbi ønsketræet på Rødovregaard under dette års Mangfoldighedsfestival. Nu har kirken lavet statistik over ønskerne.

Ønsketræ Hvad drømmer borgerne i Rødovre egentlig om? Det undersøgte Rødovre Kirke, da der denne sommer var plantet et ønsketræ til Mangfoldighedsfestivalen. Her blomstrede gæsternes ønsker op og fred stod øverst på listen, der dog også havde plads til gode eksamensresultater og en bestået køreprøve.

Af André Bentsen

To piger med tydelige afrikanske stamtræer hænger hjerter på en gren midt på gårdspladsen på Rødovregaard. I sig selv ikke noget specielt syn, når man nu ved, hvor mange forskellige aktiviteter, der foregår på den foreningernes holdeplads, som gården efterhånden har udviklet sig til, men alligevel et tilløbsstykke, der vækker opsigt.

I alt blev der afgivet næsten 100 ønsker i forbindelse med mangfoldighedsfestivalen, men var ønskerne nu også mangfoldige?

”En tredjedel af ønskerne går på ønsket om en verden, hvor vi kan leve i fred, fordragelighed og harmoni med hinanden. Hvor vi har respekt for hinanden i forhold til etnicitet, køn og holdninger. Hvor der er retfærdighed for alle, hvor vi har tiltro til hinanden. Hvor alle våben afskaffes. Hvor der er tryghed, plads og kærlighed,” fortæller Lisbeth Henriksen, der er menighedsrådets medlem af aktivitetsudvalget under Rødovre Kirke.

”De personlige ønsker handler om, at børn og familie må have det godt. At de må være sunde og raske, have et godt arbejde og bestå eksamen og få et kørekort,” fortsætter hun.

Der var også andre slags ønsker.

En enkelt deltager håbede at mødes igen med sin afdøde far. En ønskede, at et navngiven person får lov til at blive i Danmark, mens en mormor modsat ønskede, at hendes børn kommer tilbage fra Grønland.

Transport og påskeæg

De lokale ønsker handler om bedre transport især i Islevdelen af Rødovre og at Rødovre i det hele taget bliver et godt sted at bo, og at der kommer mere samarbejde mellem foreningerne i byen.

”De politiske ønsker handler om en ny human regering, et grønnere klimavenligt Danmark, afskaffelse af kontanthjælpsloftet samt, at man ikke er så onde ved muslimer og at muslimer får flere rettigheder,” oplyser Lisbeth Henriksen, der smiler ekstra meget af børnenes ønsker på ønsketræet.

”Børnene ønsker at de må lege, få et kæledyr, få legetøj, bananer og påskeæg, siger hun glad mens hendes veninde supplerer:

”Det var en rigtig god oplevelse at være med på Mangfoldighedsfestivalen på Rødovregård, og vi har allerede besluttet at deltage igen til næste år.”

Og der er god grund til, at kirken deltager på mangfoldighedsfestivalen, mener de to udsendinge fra menighedsrådets aktivitetsudvalg.

”Vi skal bruge hinanden positivt og invitere hinanden til fælles arrangementer og aflive de myter vi har om hinanden. Derfor er det også interessant at vide om vores ønsker ligner hinanden. Vi har alle brug for at have ønker og håb,” understreger de.