Hvad skal med på Rødovre digitale bykort?

Islev Skole er bare et af de undervisningstilbud, der er med på det nye digitale kort over byen. Foto: Bria

Nyt digitalt kort over Rødovre gør det nemmere at pejle sig ind på oplevelser, spisesteder og legepladser. Men mangler der noget, synes du?

Af André Bentsen

Fakta Har du noget, der skal med på kortet, så send navn og adresse til stedet samt link til eventuel hjemmeside/Facebookside til kort@lokalboligrodovre.dk Du kan finde kortene på www.lokalboligrodovre.dk under punktet ”Derfor Rødovre” i toppen af siden.

Det er ingen hemmelighed, at de lokale virksomheder hele tiden må genopfinde sig selv og deres tilbud til borgerne, hvis de vil gøre sig væsentlige for dem. Det gælder også langt ud over deres normale kerneydelser. I kampen for at fange kundernes opmærksomhed har den lokale ejendomsmæglerkæde, LokalBolig, nu lavet et digitalt bykort, der giver et komplet overblik over alt, hvad der findes af muligheder i Rødovre – til dem, der allerede bor her.

På kortet kan du se alt fra daginstitutioner til dagligvarebutikker og sportsklubber.

Selv kalder ejendomsmæglerkæden den digitale satsning for landets mest informationsrige kort over alle kommunens tilbud. Og det har krævet blod, sved og tårer.

”Jeg har to kollegaer, der simpelthen har brugt oceaner af tid på at udvikle kortene samt finde og indtaste alle de her oplysninger. For de har skullet gøre det 100 procent manuelt,” fortæller indehaver af LokalBolig Rødovre, Rasmus Bech, til Rødovre Lokal Nyt.

Masser af tilbud

Kortet er lavet som en slags digitalt opslagsværk. Hvis man eksempelvis vælger kategorien ’mad og drikke’, dukker der mere end 40 spisesteder frem, som Rødovre åbenbart rummer. Herefter kan man søge på en række underkategorier og markere, om man vil have pizza, sushi, sidde og spise på en café eller noget helt fjerde. Der er henvisninger til spisestedernes hjemmesider, ligesom man kan trykke på en knap og få rutevejledning vist på skærmen.

LokalBolig indrømmer gerne, at der er et formål med kortene, men det er ikke i første omgang at få nye kunder i biksen.

”Det er klart, at når vi lægger så mange timer i at udvikle kortene, gør vi det også i håb om, at vores købere kan bruge det til at lære deres nye eller måske kommende hjemby bedre at kende på kort tid,” siger Rasmus Bech og fortsætter:

”Men samtidig synes jeg også i al ubeskedenhed, at vi er med til at levere en service til alle de mennesker, der allerede bor her i kommunen. Det er en dejlig sidegevinst, som vi er meget stolte af. For i dag findes der absolut ikke nogen muligheder for at få et samlet overblik over alle de mange fantastiske tilbud, som Rødovre har. Der er faktisk ikke andre kommuner i Danmark, som har så avancerede kort.”

Mangler der noget?

Selvom LokalBolig Rødovre har brugt mere end 100 timer på at udvikle, finde og taste oplysningerne ind på kortene, er det ikke umuligt, at noget alligevel er blevet overset på kortene.

Derfor håber Rasmus Bech da også, at Rødovres borgere har lyst til at byde ind med oplysninger om steder, de mener, der mangler.

”Vi har oprettet en mailadresse, som hedder kort@lokalboligrodovre.dk. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at sende os en mail, hvis de har fundet noget, som de mener skal med på vores kort,” siger han og lover samtidig en belønning for indsatsen.

”Vi giver gerne en flaske god vin som tak for hjælpen, hvis man har fundet tre ting, der mangler på kortene. Det svarer lidt til at finde gamle varer i supermarkedet. Vi synes dog, at vin er lidt sjovere at få end kaffe,” griner Rasmus Bech og siger samtidig, at hvis der er børn, som finder fejl og mangler, vil han gerne give en stor kasse is.