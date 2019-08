Hold styr på pamfletter, brochurer og andet marketing på papir

SPONSORERET INDHOLD Papir er et af de ældste og mest velkendte midler at markedsføre sig på. Det er en god måde at få meget information ud på, samtidig med at det kan designes helt efter dit eget ønske. Der er dog en hage, og det er, at det hurtigt ender over det hele.

Enkelte brochurer flyver hurtigt rundtomkring, hvis de ikke har en stander, som holder dem på plads. Det koster næsten ingenting at have en brochureholder, og på den måde gør du reklamer og andet information overskueligt for både dig og mulige kunder. De findes i forskellige størrelser, så du er sikker på, at brochureholderen kan holde tingene på sin plads.

Brochureholderne bringer orden med sig

Det giver et forfærdeligt rodet indtryk, når det flyder med brochurer over det hele. Du har sikkert set nogen, som har brochurerene i vindueskammen. Du har sikkert også set, hvad der sker, når et vindpust får det til at regne med brochurer.

Brochureholderen holder tingene på plads. Det gør det også lettere for dem, der skal se brochuren eller pamfletten. Det bliver nemlig hurtig rodet i en bunke, når mange mennesker nupper en brochure. Brochureholderen fylder ikke meget i sig selv. Den er elegant og gennemsigtig, så alt fokus er på indholdet, og den ikke forstyrrer rummet, den står i.

En effektiv måde at sprede information

Når tingene er i orden, så er det ikke at fornægte, hvor effektivt det er. Siden massetrykken kom til verden, har papir været en fantastisk måde at distribuere på. Det kan bære en masse information, og grafiske designere kan gøre virkelig udrette meget på en relativ lille overflade.

Det er de informationsrige og veldesignede brochurer, der først forsvinder fra brochureholderen. Det er uanset størrelse, for brochureholderen kan have alt fra A4 til A6 inde i sig.