Hang til flødeskum!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg tænker over, om der ikke er en øvre grænse for, HVOR meget lattergas de unge kan inhalere?

Af Chrummer

Ligemeget HVOR man opholder sig, ligger der tomme ”gaspatroner”.

Myndighederne har åbenbart ikke tænkt sig at gøre noget. Som ryger må man ikke engang kunne SE cigarretter på hylden i Fakta. I Netto er der bare nogle lysende bogstaver på en automat og så er det ellers ”prøv lykken”, hvis du skal have en pakke cigaretter. Køber du en bajer, skal du hoste op med legitimation, altså hvis der hersker tvivl, om du er gamle nok til en dåsebajer.

Men gaspatroner? Ikke en skid – du kan købe en pallefuld uden et løftet øjnbryn. Jeg tænker, at salget af disse må være EKSPLODERET det sidste års tid.

Jeg husker godt disse patroner. De bruges til at lave flødeskum med, og så til ”hjemme-fadølsanlæg”– jeg kendte ingen, der havde et fadølsanlæg – men min moster havde en flødeskumsflaske. Altså een person. Jeg tænker over, om der ikke er nogle isenkræmmere, der har undret sig over salget af gaspatroner, når flødeskumsflaskerne står og samler støv på deres hylder! Måske de bare tænker, at min Moster er gået amok i en irish-coffee-rus! Næh, jeg synes de har et ansvar. Jeg synes ikke, de skal sælge spandevis af gaspatroner til mindreårige. Det er jo ikke helt ufrivilligt at de er blevet ”narko-

pushere”.

Myndighederne tænker ikke så meget på, hvor meget de unge tager skade af at pumpe hjernen med lattergas. Skadestuerne melder om de første skæbnesvangre følgeskader af indtagelse af lattergas. Men NATUREN! Naturen, må fandme ikke lide overlast. Så må man indføre pant på de små patroner.

Kunne man forestille sig, at man, som med andre rusmidler, forbød salg af lortet? Så løste man både problemet for de unge OG naturen. Pant har vel næppe stoppet en spritter fra at høvle bajere foran høkeren på Valhøjs Allé – det har

bare hjulpet ham til at tage den tomme flaske med, når han skal have en bytter!

Er attituden bare, at du kan sniffe, stikke og ryge dig til psykose, førtidspension og et liv i armod – men du har FANDME bare at rydde op efter dig?

”CHRUMME – et forbud er du sindsyg. Det er jo ikke Sverige!”

– Jov, men jeg mener, HVOR mange mennesker ville reelt savne dem? Er jeg den eneste, som har et relativt lavt indtag af flødeskum og som, når jeg så skal lave flødeskum, HAR hørt om, at man kan bruge en håndmixer?

Måske man kunne begrænse til salg af én patron af gangen og så skal man være 18 år – i stedet for at sælge kasser med 20 styk eller hvad nu lortet bliver solgt i, til konfirmander. Vi kan jo sagtens finde ud af at begrænse salget af panodil, hvis nogle skulle finde på at slå sig selv ihjel med piller, men hvis de keder sig lidt og leder efter en psykose. Jamen så er det jo rigtigt nok, så har vi i hvert fald forhindret dem i at slå sig selv ihjel med Panodil.

Personligt, synes jeg, at myndighederne er for slappe – men er vi ikke også nogle forældre, der har svigtet her?