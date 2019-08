Gravearbejde skaber bøvl på Rødovrevej

VEKS er i gang med et større gravearbejde mellem Horsevænget og Slotsherrensvej og det skaber trafikale udfordringer på den del af Rødovervej. Foto: Brian Poulsen

Af Christian Valsted

Frem til den 15. november vil Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) være i jorden på Rødovrevej og det biltrafikken vil derfor i en periode være ensrettet mod syd på strækningen fra Slotsherrensvej til Horsevænget.

Rødovre Kommune oplyser, at trafikken mod Slotsherrensvej (mod nord), i forbindelse med gravearbejdet, vil blive omdirigeret via Jyllingevej og Tårnvej og at Rødovrevej vil være åben for lokaltrafik mod nord mellem Jyllingevej og Horsevænget.

”Vi forventer, at der kan være kø i myldretiden i forbindelse med omkørslen, og opfordrer til, at berørte trafikanter overvejer alternative ruter,” skriver kommunen på rk.dk