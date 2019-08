Gode råd når du skal flytte hjemmefra for første gang

SPONSORERET INDHOLD Det er et kompliceret skridt at skulle flytte - uanset om det er første gang, du flyver fra reden, eller det er den tiende gang, du skifter hjem. Der er mange ting, du skal tage højde for, specielt hvis man vælger at bo til leje.

Med en lejeboligkommer der en masse juridiske, økonomiske og personlige ansvarsområder, som du skal være opdateret på. Nedenfor kan du læse om forskellige ting, du kan få brug for at vide både inden og under din flytning til en ny lejebolig.

Undgå at blive snydt

Første skridt i processen mod en ny lejebolig er at undgå at blive snydt. Når du er blevet interesseret i en lejebolig, og har fået lejekontrakten i hånden, så er det alfa omega, at du læser den godt igennem. Det er i lejekontrakten, at mange bliver snydt, da det ofte bliver beskrevet som en standardkontrakt. Det er de i mange tilfælde også, men det er yderst vigtigt at orientere sig på de bagerste sider, som ofte er sider med ordensregler og specificeret regler til lejligheden og opgangen. Disse regler er vigtige at forstå og være opmærksom på. Følger du ikke disse regler, kan du i værste tilfælde blive smidt ud af lejeboligen og ikke være sikret dit depositum.

Vær opmærksom på vilkårene fra din eventuelle fraflytning. Hvor lang er opsigelsesperioden, og hvilken stand skal lejligheden afleveres i? Det er en god ide at få en anden person til at læse kontrakten igennem og derefter tale den igennem – på den måde kan du indgå eventuelle misforståelser og undgå, at du har overset noget.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at du aldrig skal tage imod en lejebolig uden lejekontrakt – uden lejekontrakt frafalder du en masse rettigheder, som er essentielt for at have en stabil bolig. Dette fører til et andet godt råd, som er at få alt på skrift. Udlejere er ofte hurtige med deres udtalelser, og det er ikke altid at du får som lovet. Derfor er det vigtigt at få alt på skrift, så alt er dokumenteret og du kan få som du er blevet lovet, uanset situationen.

Læg et budget

Ny lejebolig betyder nye udgifter. Det er derfor en fordel at lægge et budget, som kan give dig et overblik over din økonomi, så du ikke falder i nogle fælder. Et budget skal skabe oversigt og være nemme at finde rundt i, hvilket kan være problematisk at lave.

Det gode budget skaber overblik over dine månedlige indkomster, udgifter og variable udgifter. I dine månedlige indkomst posterer du de penge, som du får ind hver måned. Det gælder offentlige ydelser som SU, børnebidrag osv. og din månedlige løn.

De månedlige faste udgivelser dækker for alle udgifterne som vil komme hver eneste måned. Dette er husleje, udgifter til bil, vand, varme og el samt udgifter til forsikring og streamingtjenester. Det er med andre ord udgifter, som du betaler hver måned. Disse udgifter er utrolig vigtige at holde styr på, da det ofte er essentielle udgifter i din hverdag. Dog er det også et sted, hvor man potentielt kan spare mange penge, ved at droppe nogle af udgifterne. Ofte kan man spare mange penge ved at droppe streamingtjenester, og være god til at slukke for sine el-apparater.

De variable udgifter er de udgifter, som ændrer sig fra måned til måned. Her er der tale om husholdningspenge, penge til mad og dagligvarer, tøj, byture og gaver mm. Det er her, at det er nemmest at spare penge. Desto mere opmærksom du er på, hvor meget du bruger og køber for, desto mere kan du spare.

Hav flere konti

Du kan med fordel have flere kontoer til forskellige ting. Dette kan være med til at skabe overblik, når du kigger på din netbank. Du kan med fordel have en konto til indkomst, hvor offentlige ydelser og løn går ind. Dernæst have en budgetkonto, hvor alle de faste udgifter bliver trukket fra. Hver måned overfører du så et beløb til din budgetkonto, som dækker de faste udgifter. Opdelingen er med til at skabe overblik, samt sikre at du får betalt dine regninger.

Beløbet tilbage på lønkonto vil så skulle gå til de resterende udgifter og fungere som lommepenge. Ved at overføre til budgetkontoen den første hver måned vil du fra starten kunne se, hvor meget du har at gøre med til hele måneden, og sikre at du ikke står i for store økonomiske problemer, når vi når til slutningen af måneden.

Husk at holde dig forsikret

Forsikringer er en svær ting. Du håber aldrig, at du får brug for dem, men skulle situationen opstå, så kan du ikke leve uden. Derfor er det vigtigt at du holder dig forsikret, og skulle du blive presset økonomisk, så er det en af de sidste udgifter, du bør skrotte. Forsikringer kan i længden spare dig mange penge.