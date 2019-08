Fugleinfluenza-frygt i Damhussøen

Damhussøen er på ny ramt af massiv fugledød. Derfor undersøger Fødevarestyrelsen i øjeblikket, om der kan være tale om fugleinfluenza. Foto: Arkiv

fugledød Et større antal døde fugle i Damhussøen skaber bekymring. Fødevarestyrelsen undersøger i øjeblikket, om der kan være tale om fugleinfluenza.

Af Christian Valsted

Døde ænder, der driver rundt i søkanten ved Damhussøen, har den sidste uges tid fået flere brugere af Damhussøen til at tippe Fødevarestyrelsen via appen ’Fugleinfluenza Tip’. Det skriver Berlingske.

Overfor Berlingske forklarer chefkonsulent og dyrlæge hos Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard, at det er unaturligt, hvis man ser flere fugle i det samme område ligge døde.

Derfor er Fødevarestyrelsen gået ind i sagen og undersøger i øjeblikket, hvorfor der er stor fugledød i Damhussøen.

Ikke første gang

Helt præcist har et hold fra styrelsen indsamlet de døde fugle til nærmere undersøgelse for fugle-

influenza og det forventes, at resultaterne foreligger indenfor to uger.

”Hvis vi ikke finder fugleinfluenza vil vi som regel sende det videre til Vildtsundhed, der foretager nogle dybdegående undersøgelser. Det har primært interesse for os, når der er mistanke om nogle af de alvorligere smitsomme sygdomme såsom fugleinfluenza,” udtaler Stig Mellergaard til Berlingske. Han oplyser samtidig, at fugleinfluenza normalt ikke er farligt for mennesker.

Det er ikke første gang, at Damhussøen danner ramme om pludselig fugledød. Tilbage i 2016 var en dræberparasit skyld i massiv massedød i den ellers så fredelige og idylliske sø mellem Vanløse og Rødovre.