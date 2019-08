Forbrydertrio dømt i usædvanlig sag

Røvede bedstemors arbejdsplads og stak ild på hendes hus Foto: Arkiv

politi To fætre og deres veninde røvede bedstemors arbejdsplads og stak senere ild på hendes kolonihavehus i Rødovre. Onsdag sad de tre på anklagebænken foran en domsmandsret i Glostrup.

Af Christian Valsted

Blod er ikke altid tykkere end vand. Det viser en sag fra Retten i Glostrup, hvor to fætre og deres veninde er blevet dømt i en sag efter de røvede fætrenes bedstemor, og den ene senere stak ild på hendes kolonihavehus.

Trioens forbryderplan begyndte i oktober måned 2018 og ifølge anklagen tilrettelagde den ældste af fætrene, en dengang 20-årig mand fra København, planen.

Hans 16-årige fætter og deres fælles veninde på 15 år var også med på idéen, og hjemme i bedstemors lejlighed i København gav børnebørnene hende beroligende piller i en drik. Ifølge Københavns Vestegns politi er det uvist om pillerne virkede, men hun faldt i hvert fald i søvn , og mens hun sov, holdt de to yngste vagt hos hende. Imens tømte det ældste barnebarn hendes café for omkring 75.000 kroner.

Fejrede tyveriet i kolonihave

Efter at have tømt farmorens arbejdsplads for kontanter, alkohol og cigaretter fejrede de tre det vellykkede tyveri i farmorens kolonihavehus, hvor de også fordelte pengene mellem sig.

Farmor fattede dog mistanke til, hvad der var foregået og konfronterede det ældste barnebarn med det. Det blev han så sur over, at han hældte brandbare væsker ud i hendes kolonihavehus og stak ild på det, så huset led stor skade.

Røveriforsøg og ildspåsættelse

Onsdag sad de tre på anklagebænken foran en domsmandsret i Glostrup. Det ældste barnebarn blev som hovedgerningsmand idømt et år og ni måneders ubetinget fængsel for røveriforsøg og ildspåsættelse.

Fætteren og veninden fik hver ni måneders betinget fængsel for deres andel i røveriforsøget.

“Fordi de gav hende beroligende midler, mente vi, at der ikke kun var tale om indbrud, men om røveri. Og eftersom det er uvist, om pillerne havde nogen effekt, kan der kun blive tale om forsøg på røveri. Det er en usædvanlig sag. Dels er to af dem meget unge, dels ser vi sjældent, at nogen forsøger at røve deres bedstemor og stikker ild på hendes hus,” udtaler anklager Michelle Lindegaard, Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 16-årige modtog dommen, mens de to andre overvejer at anke.