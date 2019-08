Fin sæsonstart for Mighty Bulls

306 tilskuere så Mighty Bulls vinde med 3-2 over SønderjyskE efter overtid. Foto: brian Poulsen/arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls har indledt sæsonen med to kampe på to dage. Torsdag i Rungsted, hvor værterne vandt 6-4, mens SønderjyskE var på besøg fredag aften og blev sendt hjem med lidt at tænke over.

Af Peter Fugl Jensen

I Rungsted var der hele 10 mål at glæde sig over, da værterne vandt 6-4 i en tæt kamp, der stod 5-4 kort før tid, men nordsjællænderne lukkede kampen med en scoring i tomt mål.

For Mighty Bulls nettede rødovredrengen Matthias Asperup, den blot 16-årige back Kasper Larsen, den tilbagevendte 19-årige Magnus Carlsen og finske Markko Virtala på 34 år, der noget mere rutineret end de to ungersvende med opvækst i Rødovre.

Når vi nu er ved alderen, så er den sidste målskytte i Rungsted, Asperup, kun 24 år, men han virker ældre i sit spil og de mange år, han allerede har været i en profil i Metalligaen.

Rørth stod fremragende

Fredag aften var der et spændende møde med SønderjyskE i Rødovre Centrum Arena. I sidste sæson havde de to mandskaber flere vanvittigt spændende opgør, der ofte sluttede med en 1-måls sejr og gerne efter overtid.

Sådan var det også en lun august-aften i Arenaen. Selvom kampen var uden betydning, begyndte gnisterne mellem de to mandskaber så småt at funkle i isens skær og det var tydeligt i 3. periode, at ingen af holdene ville tabe.

Det gjorde de heller ikke efter 60 minutters spil, for der var stillingen 2-2. Thomas Olsen og Nikolaj Zorko havde scoret for Rødovre i en tæt og intens kamp.

Skulle der havde været en vinder efter fordelingen af store chancer og spilstyring, så burde vinderen havde været de jyske gæster.

Men sådan blev det ikke, for Rørth stod fremragende i Rødovres mål og der blev kæmpet bravt i egen zone – især i 3. periode – for at undgå en scoring til gæsterne.

Lovende powerplay

I overtiden, i spil 3 mod 3, skiftede kampen fuldstændig momentum. Rødovre stod på alt og da den høje, spinkle amerikaner Phil Lane nedlagde Mads Eller, var der overtal til tyrene i overspillets sidste to minutter.

Når der skrives om powerplay, så viste aftenens overtalspil lovende takter. Ikke er der skal så meget til efter de seneste års elendige powerplay, men det var faktisk godt. Det var det også i 4 mod 3 i overtiden, hvor der blev skabt mange chancer, men Nicolaj Henriksen i gæsternes mål afværgede flot.

Han og SønderjyskEs defensiv kunne dog intet stille op overfor Steffen Klarskovs sukkerpas, der rev jydernes defensiv, til Teemu Virtala, der afgjorde kampen med en firsttimer.

Analysen

Rødovre havde flere lyspunkter i aftenens kamp. Som allerede nævnt stod William Rørth en fremragende kamp.

Overtalsspillet har igennem alt for mange sæsoner været utrolig ringe. Ingen trænere har kunnet løse den opgave, men der var lovende takter i aften – oven i købet med flere konstellationer.

3 mod 3 spillet i overtiden er baseret på et utrolig spinkelt grundlag efter i aften, men det var et mareridt i sidste sæson og alene i denne kamp, var det bare så meget bedre.

Af backs så de unge rødovredrenge ud til at spille så ’cool’. Lasse Mortensen skinnede igennem som en kommende profil, men Frænell ser også ud til at kunne få sit gennembrud i år.

Kasper Larsen er bare 16 år, men er overraskende rolig på isen og så har han altså scoret og har fået en assist i sine to første kampe. Han var en pointsluger som junior, men ser ud til at fortsætte hos de voksne.

Jydernes Mads Lund ville sætte junioren Kasper Larsen ’på plads’ med en herretackling i 2. periode, men den næsten to meter høje back fra Rødovre, som har truppens højeste kampvægt, rørte sig ikke på isen, men Mads Lund måtte vise færdigheder i sit skøjteløb for ikke at falde.

Rødovres kæde med Thomas Olsen, Nikolaj Zorko og André Pison vandt kampen i kampen med 2-0. Kæden arbejdede stenhårdt og skabte især chancer, fordi SønderjyskE fejlede stort under kædens enorme pres. Kønt er det ikke, men det er piv-effektivt.

Bedste spiller for Rødovre denne aften var dog den finske back Miro Keskitalo. Han startede godt nok ikke overbevisende, men spillede sig op og som kampen skred frem blev han stadig mere dominerende. Hvilket skøjtekøb, hvilken puckhandling – og i overtidsspillet var han nærmest total dominerende.

Jeg glæder mig til at se den næste kamp og der er målmand Matt O’Connor og back Nick Crawford også med.