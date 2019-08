Fibernet til næsten 5000 husstande

beautiful young woman on sofa at home websurfing internet with laptop computer

4900 husstande i Rødovre får tilbud om gratis tilslutning til TDCs fibernet. Foto: SignElements

fibernet TDC ruller fibernet ud til tusindvis af husstande og som borger kan du tilslutte dig fremtidens højhastighedsbredbånd helt uden beregning.

Af Christian Valsted

En hakkende internet-forbindelse kan sætte blodet i kog hos de fleste og derfor kan 4900 husstande nu glæde sig over, at de inden længe får muligheden for at koble sig helt gratis på TDC’s fibernet, hvor det fremover vil blive muligt at opnå downloadhastigheder på op til 1.000 Mbit/s.

Fibernettet rulles ud i kvartererne omkring Valhøj, Nyager Skole og Islev Skole og det er muligt at skrive sig op til den gratis tilslutning til fibernettet frem til den 14. august.

For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et bredbånds- eller TV-abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement med det samme.

”TDC har forbundet Danmark i 136 år, og vi ønsker at tilbyde borgere over hele landet den bedste digitale infrastruktur. Fiber er fremtidens bredbånd, og det bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at vores samfund digitaliseres yderligere dag for dag,” siger underdirektør i TDC, Uffe Tomasson.

På www.tdcfiber.dk kan du se om din husstand eller virksomhed er en del af TDCs fiberudrulning.