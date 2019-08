Et point hjemme i Lunden

Avarta og Brønshøj kunne ikke finde vej til netmaskerne. Foto: Brian Poulsen/arkiv

fodbold 'Hvepsene' var på besøg i Espelunden, men det blev et opgør uden scoringer og de to mandskaber virkede tilfredse med et point på et velbesøgt stadion i Espelunden.

Af Mike Hjulmand

Et velbesøgt stadion i Espelunden, hvor Brønshøjs fans havde medbragt sangstemmerne og trommer, endte med en nulløsning.

Det var ikke den mest velspillede fodboldkamp, og jo længere hen i kampen de to mandskaber kom, var det tydeligt at se, at ingen af holdene ville tabe kampen og at de var tilfreds med at få et point ud af opgøret.

”Jeg synes, vi er gode i første halvleg og vi ville gerne have straffet dem mere. Jeg ved ikke, om det er pokalkampen i torsdags, der gør, vi mangler lidt, men i bund og grund skal vi måske bare tage det point her og sige, det var det. Brønshøj ramte overliggeren og Morten (Bank, red.) leverede nogle gode redninger,” konstaterede Thomas Westh Hansen.

Avartas næste kamp er på fredag ude mod Helsingør, der samtidig har indvielse af deres nye stadion. Helsingør har, ligesom Avarta, heller ikke tabt, men har fire point efter to runder i en usædvanlig målfattig start på sæsonen i 2. division øst.

Kun i Hillerøds 5-1 sejr over B93 og 2-2 kampen mellem Frem og FA2000 i første runde er det blevet scoret mere end to mål.